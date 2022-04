By & Havn beklager nu de problemer, der er opstået med grumset skum ved Margretheholms Havn i forbindelse med byggeriet af Lynetteholm.

Det sker, efter B.T. for nylig har sat fokus på, at havnen er blevet fyldt med tykke lag af gråligt skum fra byggeriet.

By & Havn, der er bygherre på Lynetteholm-projektet, har nu sat yderligere flydespærrer op for at dæmme op for skum i Margretheholms Havn.

Skummet dannes i forbindelse med anlæg af en dæmning i vandet ud for havnen.

På grund af de aktuelle vind- og strømforhold ved Margretheholms Havn har dæmningsarbejdet medført en stor mængde skum på vandoverfladen i og omkring havnen.

Det ser ikke pænt ud, erkender By & Havn, der nu beklager de gener, det har medført for havnens brugere.

»Skummet er ikke særlig rart at se på. Og jeg kan godt forstå, at havnens brugere føler sig generet af det. Og det beklager vi,« siger udviklingsdirektør i By & Havn Ingvar Sejr Hansen og tilføjer:

»Skummet dannes naturligt i forbindelse med indbygning af det rene marine sand, der benyttes i vejdæmningen. Vi er i fuld gang med at håndtere sagen.«

I sidste uge udlagde By & Havn en flydespærre rundt om dele af dæmningen for at dæmme op for skummet.

Flydespærren har efterfølgende vist sig ikke at være tilstrækkelig, og derfor har By & Havn nu lagt en ekstra flydespærre ud.

By & Havn håber, at det vil mindske de gener, som havnens brugere oplever.

»Vi har fået mange henvendelser om skummet, og det er vores forhåbning, at oprustningen med en ekstra flydespærre kan mindske de gener og de mængder af skum, som har kunnet ses i havnen den seneste tid,« siger Ingvar Sejr Hansen.