And, sovs og kartofler har ikke været en mulighed for alle aalborgensere de seneste dage.

Selvom Mario El-Hajj ikke har kunnet brødføde alle Aalborgs hjemløse med julemad, har han alligevel kunnet gøre bare en lille forskel. Som ejer af Bogø Sandwich har han nemlig delt gratis sandwich og drikkevarer ud til hjemløse i juledagene, og det er der flere grunde til, forklarer han til B.T. Aalborg.

»Jeg kommer fra Libanon, og jeg har været igennem krig og er flygtet, så jeg kender til følelsen af at få hjælp, når man virkelig har brug det. Det er så fantastisk, når der er nogen, som vil hjælpe en.«

I dag bor Mario El-Hajj i Aalborg, men han ved om nogen, hvor stor en forskel et måltid kan gøre, når man har allermest brug for det.

»Jeg vil bare gerne hjælpe andre, som har brug for mad og varme her i julen. Det er så dejligt at være med til at gøre andre mennesker glade,« forklarer han.

Han er ikke bekymret for, om det får andre til at holde sig væk, nu hvor de hjemløse også kommer forbi Bogø efter et andet måltid mad.

»Jeg prøver at respekterer alle. Det her er mennesker ligesom dig og mig, og de skal også have mad. De bliver så glade, og mange af dem kender mit navn og siger hej, når de ser mig nu.«

Den oprindelig plan var en julefrokost for hjemløse, hvilket Mario El-Hajj også arrangerede tilbage i 2015, men i år satte corona en stopper for den idé.

»Vi var nok også lidt sent ude, og vi var lidt bekymrede for, om der kom for mange restriktioner lige pludselig. Derfor valgte jeg at sige, at de hjemløse kunne komme hen over julen og spise,« forklarer Mario El-Hajj og fortsætter:

»Der har været en del forbi, men jeg ved ikke hvor mange – det er ikke så vigtigt for mig, hvor mange der bruger tilbuddet. Vi har jo alligevel brødet og råvarerne, og det er jo ikke sådan, at der kommer flere hundrede om dagen.«

Sådan så det ud, da Mario El-Hajj arrangerede julefrokost for hjemløse i 2015. Foto: Privatfoto

Tilbage i 2015 var julefrokosten også en suces med lækker julemad til hjemløse, men i år var der en af Mario El-Hajjs barndomsvenner, som tog initiativet til at genoptage succesen.

»Tiden går bare, men den her gang hjalp min kammerat Johnny med det. Han har sørget for at komme ud med noget mad og snakke med de hjemløse, så han har virkelig hjulpet meget, og han ved, hvem der har brug for hjælpen,« forklarer Mario El-Hajj og fortsætter:

»Johnny har også haft et par hjemløse med inde, men hvis ikke det var for ham, så var det nok ikke blevet til noget.«

Initiativet har været fra 24. til 26. december, og hvis alt går vel, laver Mario El-Hajj formentligt noget lignende næste år.

»Jeg håber, det kan inspirere andre, så de får lyst til at gøre noget lignede næste år. Jeg regner i hvert fald med også at gøre det næste år – og også gerne en julefrokost 24. december, hvis der ikke er for mange restriktioner til den tid.«