Fra og med onsdag kan landets folkeskoler ikke længere møde ind til fysisk undervisning. Det sker for at nedbringe coronasmitten.

Men på Nørholm Skole sendes hele indskolingen dog allerede hjem fra mandag. Årsagen er et større smitteudbrud.

»Grundlæggende handler det om, at vi har nogle smittetilfælde blandt lærer og elever i stort set alle klasser i indskolingen,« siger skoleleder Henrik Nielsen.

Han fortæller, at der både er smittetilfælde i 0., 1. og 3. klasse. I alt drejer det sig om 8-10 elever og en række lærer. Kun 2. klasse er indtil videre gået fri.

»Vi kunne se et smittebillede, der løb på tværs af vores indskolingsklasser. Det springer hurtigt fra den ene gruppe til den anden,« forklarer skolelederen.

Hele indskolingen på cirka 50 elever er derfor hjemsendt fra mandag. Og det skyldes en kombination af snarlig hjemsendelse og udfordringer med testmulighederne.

»Når børn skal testes, tager det lang tid at få tider. Men den forstående hjemsendelse i tankerne, besluttede vi derfor i går i samråd med Skoleforvaltningen, at det gav mere mening at sende alle hjem til test,« siger han og uddyber:

»Det bedste var, hvis vi kunne få dem alle (hele indskolingen, red.) testet her til morgen, men det har ikke været muligt.«

Henrik Nielsen ønsker dog ikke at kritisere den nuværende testindsats, da han mener, det er tydeligt, at der generelt er meget tryk på testkapaciteten lige nu.

Elevernes relationer på tværs spiller i øvrigt også ind i forhold til den tidlige hjemsendelse.

»Mange af vores børn er i relation med hinanden. De er søskende. Og det (corona, red.) løber som en steppebrand på tværs.«

Skolelederen fortæller, at onlineunderviningen starter op tirsdag. Allerede fra mandag morgen var der åbnet op for nødpasning.

Onlineundervingen vil fortsat bære præg af, at vi eleverne nærmer sig en juleferie. Der skal være plads til julehygge. Derudover fortæller han også, at den traditionelle juleafslutning i kirken i stedet livestreames.