Den første kostpyramide kom til verden i 1976. Målet med den var at vise, hvordan man kan sammensætte en sund og varieret kost.

Men 2022 blev året, hvor der kom en ny og rundere form på madguiden. Fødevarestyrelsen lancerer nu Kostrådscirklen.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Kostrådscirklen er en ny visuel guide til De officielle Kostråd, som hjælper forbrugerne med at se, hvor meget de forskellige madvarer fylder i forhold til hinanden, når man vil spise sundt og klimavenligt.

For eksempel viser cirklen, hvor meget grøntsager og frugt gerne skal fylde i forhold til kød, kornprodukter og bælgfrugter.

Så i modsætning til pyramiden skal cirklen inspirere de danske hjem til at spise klimavenligt.

»Vi vil gerne gøre kostrådene så konkrete som muligt for forbrugeren, så det bliver nemt at spise efter dem. Det er et langt, sejt træk at ændre en madkultur. Jeg håber, at Kostrådscirklen finder vej til mange danske hjem, og at den vil inspirere til, hvordan man kan sammensætte en sund og klimavenlig kost,« siger enhedschef i Fødevarestyrelsen Anne Pøhl Enevoldsen.

Klimarådet har vurderet, at danskerne kan være med til at reducere klimaaftrykket fra kosten med 31-45 procent om året ved at følge kostrådene, skriver Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen.