Lærere i folkeskolen frygter at blive beskyldt for vold mod deres elever, og det får dem til at give børnene færre kram og klem på skulderen.

Det skriver Folkeskolen.dk på baggrund af en spørgeundersøgelse foretaget i Folkeskolens Lærerpanel.

Hver anden lærer i undersøgelsen svarer, at han eller hun er bekymrede for at blive beskyldt for vold overfor elever, og at de derfor er blevet mindre fysiske.

Hver tiende lærer er helt holdt op med at røre eleverne.

Udviklingen giver anledning til bekymring hos Thomas Andreasen, der er formand for arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening.

»Det er dybt alarmerende tal, og det er virkelig en trist udvikling. Det er uomgængeligt for mange lærere at komme i situationer, hvor man er nødt til at gribe ind mellem elever eller at skulle trøste ved at give et kram. Og hvis man skal gå og frygte, hvad konsekvensen bliver, så skaber det en kæmpe afstand mellem lærer og elever, som ingen kan være tjent med«, siger han til Folkeskolen.

Ifølge mediet oplever Danmarks Lærerforening et stigende antal sager, hvor elever eller deres forældre klager over lærere med beskyldninger om vold eller upassende opførsel.

B.T. har tidligere skrevet om, hvordan elever beskylder lærere for upassende opførsel.

Blandt andet i en sag fra Fyn, hvor to mødre beskyldte en lærer for at mobbe deres børn.

Læren blev, mens skolelederen endte med at stoppe på grund af sagen.

En rapport udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet i 2018 viser, at lærerne selv bliver udsat for vold i folkeskolen.

13 procent af lærerne svarede i en undersøgelse ja til, at de havde været udsat for vold det seneste år.