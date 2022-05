Odense Kommune har begået fejl i mere end 90 procent af afgørelserne.

Sådan lyder vurderingen fra Ankestyrelsen, der i en såkaldt praksisundersøgelse har undersøgt kommunernes brug af sanktioner overfor ledige borgere over 30 år, der modtager kontanthjælp.

Men selvom fejlraten ifølge Ankestyrelsen er høj, så forstyrrer det ikke nattesøvnen hos Christoffer Lilleholt (V), der er rådmand i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen.

»Vi har forstået lovgivningen på en anden måde, men vi retter selvfølgelig ind efter anbefalingerne fra Ankestyrelsen,« siger han.

Ankestyrelsen har undersøgt om kommunen benytter sig af de sanktioner, den har til rådighed, når borgere over 30 år ikke lever op til kravene for at modtage kontanthjælp.

Borgere, der modtager kontanthjælp, har pligt til at stå til rådighed.

Både for arbejdsmarkedet, men også for indsatser, der kan være med til at hjælpe borgeren i arbejde. Hvis ikke borgeren overholder pligten om at stå til rådighed, skal der falde en sanktion.

Ankestyrelsen har undersøgt elleve afgørelser fra Odense Kommune om sanktioner mod borgere på kontanthjælp.

Og her er vurderingen altså, at de ti af afgørelserne ville være blevet ændret, hvis borgeren havde klaget til Ankestyrelsen. Det skyldes primært, at der mangler dokumentation i sagsbehandlingen.

»For mig og for forvaltningen er det her små procesfejl, som ikke ændrer på, at sanktionen skal gives,« siger Social- og Beskæftigelsesrådmand, Christoffer Lilleholt (V).

Ifølge rådmanden drejer fejlene sig blandt andet om tidspunktet for, hvornår information om sanktion er givet, og at det ikke er tilstrækkelig dokumenteret, at en sanktion vil have en gavnlig effekt.

»Jeg hæfter mig ved, at vi giver de sanktioner, vi skal.«

»Jeg er betrygget i, at de sanktioner, der skal gives, er givet på rette grundlag og under de rette vilkår,« siger Christoffer Lilleholt, rådmand i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Odense Kommune er én af syv kommuner, der har sendt afgørelser ind til gennemgang ved Ankestyrelsen.

I den samlede undersøgelse vurderer Ankestyrelsen, at der er fejl i godt halvdelen af de undersøgte sager. Odense Kommune udmærker sig således med en noget mere dyster statistik.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse skal nu drøftes politisk – først i udvalget og herefter i byrådet. Derefter skal politikerne komme med et bud på, hvad Odense Kommune har sat i værk på baggrund af undersøgelses resultater og anbefalinger.