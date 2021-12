Aalborg Kommune kræver gyldigt coronapas på alle medarbejdere. Det skriver kommunen selv i et brev sendt direkte ud til alle ansatte.

Og repressalierne kan være store, hvis ikke de ansatte lever op til kravet.

»Det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, såfremt en ansat ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas,« skriver Aalborg Kommune i brevet.

Men må en kommune overhovedet skrive den slags til sine medarbejdere i et brev? Det har B.T. spurgt Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, om.

Han forklarer, at formuleringen 'ansættelsesretlige konsekvenser' mere konkret betyder, at medarbejderne kan få en advarsel, en afskedigelse eller en bortvisning, hvis de nægter at vise coronapasset.

»Og det er en åbenlys trussel,« mener han.

Er det okay, at medarbejderne i Aalborg Kommune kan få en advarsel, en afskedigelse eller en bortvisning, hvis ikke de kan fremvise et gyldigt coronapas?

Men kommunen er faktisk i sin gode ret til formulere sig overfor medarbejderne, som de har har gjort.

»Der er et klart lovgrundlag for det, men kommunen skal også varsle – som den gør i brevet – og komme med saglige begrundelser samt overholde de almindelige spilleregler om ansættelsesretlige sanktioner,« forklarer Roger Buch.

Roger Buch mener ikke, at Aalborg Kommune har gjort eller skrevet noget forkert i det brev, de har sendt ud til deres ansatte om coronapas. Vis mere Roger Buch mener ikke, at Aalborg Kommune har gjort eller skrevet noget forkert i det brev, de har sendt ud til deres ansatte om coronapas.

Han påpeger dog, at brevet ikke dikterer, at man skal gå ned og få et stik i armen.

»Uvaccinerede kan sikkert føle sig presset af kravet, men kravet er IKKE et krav om vaccine, så test må være deres løsning,« pointerer kommunalforskeren.

I brevet skriver Aalborg Kommune også, at ansatte der ikke er vaccineret eller tidligere smittet, enten vil blive tilbudt test i arbejdstiden eller blive kompenseret økonomisk for at tage en test i fritiden.

»Så det er efter min vurdering svært at se kravet som strengt eller urimeligt overfor uvaccinerede,« tilføjer Roger Buch og afslutter:

»Borgerne og de ansatte kan frit fravælge vaccine, men kommunerne kan også klart lovligt stille dette krav.«

De fleste af os kender efterhånden udseendet på det berømte coronapas. Nu skal ansatte i Aalborg Kommune også til at vise det i arbejdstiden. Foto: Signe Goldmann Vis mere De fleste af os kender efterhånden udseendet på det berømte coronapas. Nu skal ansatte i Aalborg Kommune også til at vise det i arbejdstiden. Foto: Signe Goldmann

Kravet om at vise coronapas gælder fra onsdag for de kommunalt ansatte.

Kontrollen vil foregå ved, at de enkelte arbejdspladser sikrer en løbende stikprøvekontrol, skriver Aalborg Kommune i brevet.

Reglerne om fremvisning af coronapas afskaffes senest, når covid-19 ikke længere er karakteriseret som en samfundskritisk sygdom, oplyser kommunen.

Med et coronapas i hånden dokumenterer du, at du er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ.