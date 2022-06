Lyt til artiklen

Mandag aften giver Energistyrelsen danskerne klar besked. En forsyningskrise kan blive en realitet.

En advarsel, der ikke kommer bag på Trine Villumsen Berling, enhedsleder og seniorforsker med ekspertise i gas og forsyning ved DIIS.

Faktisk har hun ventet en såkaldt 'early warning' længe.

»Det har ligget i kortene meget længe, at det her kunne ske. På den måde synes jeg faktisk, at de (Energistyrelsen, red.) har været tilbageholdende med at gøre folk bange,« siger hun.

Men hvad betyder det helt reelt, at Energistyrelsen nu er gået et niveau op i gasberedskabet?

Det betyder, at gassen kan risikere at forsvinde nogle steder. Men i første omgang er det ikke forbrugerne, der står for skud.

»Helt konkret betyder det, at vi kan komme til at mangle gas. Det gør vi ikke lige nu, men aktørerne på markedet skal begynde at indstille sig på, at det kan blive svært at få nok gas. De virksomheder, der står på beredskabsplanen, er dem, der i første omgang skal undvære gas. Så det her er en advarsel til dem,« siger Trine Villumsen Berling.

»Gasfyret hjemme i kælderen skal nok få gas indtil videre. Og det samme gælder hospitaler og lignende.«

Dermed ikke sagt, at det ikke er noget, der kommer til at påvirke de danske hjem.

For ifølge Trine Villumsen Berling er der ingen tvivl om, at situationen vil resultere i, at prisen får et nøk opad. Igen.

»Hvor mange penge vi taler om, kommer an på hvor stor en mangel vi kommer til at stå i og hvor længe det varer. Kommer vi derhen, hvor vores lagere af gas ikke bliver fyldt op til vinter, så vil prisen først begynde at stikke af.«

I Danmark bruger cirka 380.000 husstande naturgas til opvarmning – det svarer til omtrent 800.000 danskere.

Og Energistyrelsen opfordrer danskerne til, at spare på energien ved at bruge mindre varmt vand og spare på strømmen. Den opfordring er Trine Villumsen Berling enig i.

»Hvis vi til vinter står og mangler gas, så er det her, vi for alvor kommer til at mærke det. Derfor er det en god idé at spare allerede nu. Det handler om at være lidt forudseende,« siger hun.