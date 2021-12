418 kilometer. Der kan virke langt fra Restrup Enge til Christianborg.

Og det er der da også rent kilometermæssigt, men det er ikke ensbetydende med, at der er lang vej, når der skal udveksles meninger – og stiftes et nyt parti.

For i Restrup Enge lidt uden for Aalborg bor Jeppe Søe, og selvom han er medstifer og kommunikationschef for forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussens nye parti Moderaterne, agter han at blive boende i det nordjyske og arbejde.

»Det er lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – at man er rundt i landet for at finde ud, hvad der foregår. Jeg mener, det er ude i virkeligheden, at politik foregår,« forklarer Jeppe Søe og fortsætter:

»Hvis man vænner sig til, at der i København altid kommer en ny bus om fem minutter, bliver ens sind formet af det, og man tror, at det er sådan, Danmark fungerer.«

Men det er det langtfra. I Restrup Enge kommer der fire-fem busser om dagen, og cyklen kan virke som utopi, hvis man skal ud at handle.

»Eksempelvis siger Enhedslisten, at vi skal cykle mere. Det er næsten 30 kilometer frem og tilbage for mig. Det kan jeg ikke på cykel. Der skal jeg have en bil. Det er jo et helt andet mindset i København. Det påvirker en at bo et sted, hvor der altid er busser, muligheder og biografer, og så komme herhjem, hvor der er ingenting.«

For Jeppe Søe agter at blive i Aalborg, som tingene er nu.

»Jeg råelsker Aalborg! Der er sket kulturskred fra arbejderby til kultur- og studieby, og Aalborg et fantastisk eksempel på en by, der har klaret en udvikling og forandring.«

Hvem er Jeppe Søe Jeppe Søe er født i 1971, og han er opvokset på Krogerup Højskole, Uldum Højskole og Lønne Højskole

Han er journalist, rådgiver, debattør og foredragsholder samt kommunikationsdirektør og senior communication advicer ved Thrane Media

Desuden er han medstifter af Moderaterne og kommunikationschef

Moderaterne styres overordnet set fra Herlev, hvor alle de frivillige er, og hvor den ansatte sekretariatsleder Jakob Engel-Schmidt også er

Tidligere har han været klummeskribent på andet blandt Ekstra Bladet og B.T.

Han har derudover været studievært på blandt andet TV Aalborg, TV 2 Nord og TV3

Den dag i dag bor han i Restrup Enge lidt uden for Aalborg med sin kone og deres fire børn

Derfor holder Jeppe Søe formentlig fast i at bo i Restrup Enge, hvor sandsynligheden for et rådyr er noget større, end den er på Christianborg, hvor han opholder sig cirka tre gange om ugen, så partiet ikke kun styres fra Aalborg.

»Så kan man sige, 'hvad får man ud af rådyr, når man skal lave politik', men i virkeligheden handler det jo om at forstå, at der er 2,5 millioner mennesker, som lever anderledes end dem, vi primært læser om. Den her grundforståelse af, at Danmark hænger sammen, kræver, at man er der.«

For Jeppe Søe har altid søgt nuancerne igennem dialog med mennesker. Derfor tiltaler arbejdet med Moderaterne ham.

»Det her er et nyt politisk parti, som vi helst ikke vil have i en bås, der hedder centrum/højre, selvom vi nok er der. Det her er jo et liberalt humanistisk projekt, som bliver et parti, der stiller op ved næste folketingsvalg. Det bliver ikke topstyret med reklamebureauer, som fortæller, hvordan vi skal se ud, og hvordan vi skal gøre.«

Moderaterne er bygget op omkring dialog og samtaler med mange forskellige typer af mennesker – fra sygeplejersken til hospitalsdirektøren – hvor både Jeppe Søe og Lars Løkke Rasmussen siden januar er blevet klogere på de liv, der bliver levet rundt omkring i Danmark, og de udfordringer, som helt almindelige mennesker står med i deres hverdag.

En stor del af den interesse for midten, nuancerne og forskellige mennesker liv stammer formentlig også fra en barndom, som nok adskiller sig lidt fra gennemsnittets. Jeppe Søe er nemlig vokset op på intet mindre end tre forskellige højskoler rundt omkring i landet.

»Det har været helt naturligt for mig at møde og tale med andre mennesker i øjenhøjde uden at være fordomsfuld, for jeg har mødt over en kvart million mennesker igennem min opvækst på højskolerne,« forklarer Jeppe Søe om sit syn på mennesker og politik, som netop også præger Moderaterne.

Siden januar har partiet haft utallige møder på Teams med mennesker, som har været oprigtig interesseret i at blive klogere på både Moderaterne og hinanden, og netop den dialog har været altafgørende for tilblivelsen af det nye parti.

Partiet er ikke skabt ud fra en tanke om, at Lars Løkke Rasmussen og Jeppe Søe har sat sig ned og skabt et færdigt partiprogram. Partiet har haft nogle grundværdier, men herefter er partiet blevet skabt igennem dialog med omkring 250 webinarer siden januar, som har været åbne for alle.

»Vi har haft et fundament, hvor vi ved, hvad vi vil, og hvad vi står for – og lad os så udfordre det. Vi har efterprøvet vores tanker og værdier med de mennesker, som politik rent faktisk handler om. På den måde er både vi og borgerne blevet klogere,« forklarer han og fortsætter:

»Det er ikke, fordi vi ikke har en plan, men den er godt nok blevet ødelagt. Vi har haft datoer og planer, men vi har ændret dem igen og igen.«

For det er netop den virkelighed, danskerne lever i, som har formet Moderaterne.

»Vores håb er, at vi får skabt en kandidatkreds, som består af mennesker, der beholder deres fod ude i virkeligheden, hvis de bliver valgt. For i min optik kan vi ikke lave god politik ud fra et excelark.«