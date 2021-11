Nu er det nok.

Byggeriet af den gigantiske kunstige ø Lynetteholmen i Københavns Havn skal sættes på pause.

Sådan lyder et forslag, som politikerne på Christiansborg 25. november nu skal tage stilling til, blot et halvt år efter Folketinget i juni vedtog anlæggelsen af Lynetteholmen.

Forslaget kommer, efter at der er blevet rejst voldsom kritik af projektets usikre økonomi og miljøkonsekvenserne af det.

Her er B.T.s afsløringer 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden. 9. oktober: I en hemmeligstemplet rapport kommer det frem, at regningen for Lynetteholmen – stik imod hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på mange milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

I en hemmeligstemplet rapport kommer det frem, at regningen for Lynetteholmen – stik imod hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på mange milliarder kroner, som skatteborgerne må betale. 21. oktober: B.T. kan fortælle, at der kommer en regulær retssag mod Transportministeriet, som er stævnet for ikke at have gennemført de krævede undersøgelser af miljøkonsekvenserne af projektet.

B.T. kan fortælle, at der kommer en regulær retssag mod Transportministeriet, som er stævnet for ikke at have gennemført de krævede undersøgelser af miljøkonsekvenserne af projektet. 1. november: B.T. skriver på baggrund af stævningen, at to professorer i miljøret vurderer, at der er sket lovbrud.

Senest er Transportministeriet blevet stævnet for ikke at have undersøgt de fulde miljøkonsekvenser af det gigantiske byggeprojekt, og to professorer i miljøret vurderer, at det er i strid med loven.

»Med de ting, der er kommet frem, er det helt vildt at sætte så stort projekt i gang, inden tingene er belyst. Projektet var slet ikke gennemanalyseret, inden det blev vedtaget i Folketinget,« siger Henning Hyllested, der er transportordfører for Enhedslisten.

Enhedslisten stemte i juni stemte nej til Lynetteholmen, og det er Enhedslisten, der nu fremsætter beslutningsforslag om at sætte Lynetteholmen på pause. Også Alternativet og Nye Borgerlige stemte nej til projektet i juni, og begge partier er enige i, at det skal sættes på pause nu.

Men nu åbner også et af de borgerlige partier, der stemte ja i juni, for at trykke på pauseknappen.

Synes du, at byggeriet af Lynetteholmen skal sættes på pause?

»I DF forstår vi godt, at Enhedslisten er ved at være trætte af transportministeren, som efter vores opfattelse negligerer den omfattende liste af kritikpunkter omkring Lynetteholmen,« siger Hans Kristian Skibby, der er transportordfører for Dansk Folkeparti.

Han kritiserer også den store usikkerhed om hele projektets økonomi, som B.T. for nylig har afdækket.

»Ved lovbehandlingen var jeg også på vegne af DF stærkt bekymret for de økonomiske beregninger, som må siges at være med elastik,« siger Hans Kristian Skibby og tilføjer:



»Nu afkræver vi svar på situationen fra transportministeren, og hvis ikke der tilvejebringes fyldestgørende og betryggende svar, så vil DF kunne støtte et forslag, som det Enhedslisten nu fremsætter.«

De Konservative støtter fortsat anlæggelsen af Lynetteholmen på grund af boligmanglen i København, og fordi øen skal sikre København mod stormflod. Men partiet vil nu have transportminister Benny Engelbrecht på banen.

»Det er klart, at hvis der ligger en ufuldstændig VVM-undersøgelse (miljøundersøgelse, red.) til grund for vores beslutning, så må transportministeren på banen og genbesøge undersøgelsen, herunder tilvejebringe den fornødne information om projektets miljømæssige konsekvenser,« siger Niels Flemming Hansen, som er transportordfører for De Konservative.

Transportminister Benny Engelbrecht mener ikke, at der er kommet noget nyt frem, siden Lynetteholmen blev besluttet i Folketinget i juni.

Ny mail afslører, at en biolog hos Købehavns Kommune sidste år kom med hård kritik af arbejdet i en styrelse under transportminister Benny Engelbrecht (S). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ny mail afslører, at en biolog hos Købehavns Kommune sidste år kom med hård kritik af arbejdet i en styrelse under transportminister Benny Engelbrecht (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

»Derfor ser jeg også med sindsro frem til førstebehandlingen af beslutningsforslaget og ser det som en anledning til blandt andet at få gentaget, at anlægget af Lynetteholm hviler i sig selv og ikke forudsætter, at så meget som én eneste kvadratmeter fremtidig byggeret sælges,« skriver ministeren i en mail til B.T.

De Radikale og Liberal Alliance har begge oplyst, at de vil sige nej til at trykke på pauseknappen, mens Venstre og SF ikke har svaret på B.T.s henvendelse.

Henning Hyllested, risikerer I ikke at stå i samme situation som sidst, hvor Enhedslisten ikke har flertal til at stoppe byggeriet af Lynetteholmen eller bare sætte det på pause?

»Det bliver selvfølgelig op ad bakke. Men vi synes, at folketingspolitikerne skal have en chance mere for at tænke sig om,« siger transportordføreren og tilføjer:

»Det er også for at sige, at de ikke skal komme bagefter, når projektet alligevel render af sporet, og sige: 'Hov, det var ikke så godt, men det vidste vi ikke kunne ske.' Da der skulle stemmes om Lynetteholmen i juni, var politikerne ikke advaret om problemerne ved byggeriet. Men det er alle nu.«

Hvis DF ender med at stemme for beslutningsforslaget, vil det kunne mønstre i alt 34 stemmer, og dermed er der langt til et flertal.