Billeder af elever, der giver lærere en såkaldt lapdance til en skolefest på en High School i USA, har fået stor kritik.

Det skriver USA Today News.

Sportsafdelingen på Hazard High School var de første til at dele billeder af underholdningen til årets skolefest på Facebook.

Iført dametøj kan man se skolens mandlige elever gnide sig op ad flere af skolens lærere og skolens rektor.

Foto: Hazard High School / Dagbladet Vis mere Foto: Hazard High School / Dagbladet

Billederne blev kort efter slettet fra skolens side, men der var det for sent.

Twitterbrugeren Nema havde nemlig været hurtig til at lække skolens billeder på det sociale medie.

»Øh. Hvad er det lige der sker her? Kom igen Hazard. Tag jer sammen«

Skrev brugeren, da hun delte billederne på Twitter.

Herefter gik billederne viralt.

Også flere forældre har reageret på billederne fra Hazard High Schools skolefest.

»Som mor ville jeg ikke have, at min søn deltog i den slags,« siger en anonym kvinde til mediet LEX 18”

Mens en anden kvinde ikke mener, at billederne er retvisende for situationen.

Foto: Hazard High School / Dagbladet Vis mere Foto: Hazard High School / Dagbladet

»Det er taget fuldstændig ud af kontekst, siger Hollie Layne, der er mor til en af drengene, der deltog i underholdningen.

»Der ligger kun billeder på internettet, ingen videoer. Billederne viser ikke, at lærerne skubber eleverne væk.«

Skolens rektor, der også er den lille bys borgmester, har ifølge LEX 18 ikke vendt tilbage på deres henvendelser.

Men et medlem af bestyrelsen for Hazard Independent Schools, fortæller, at det kommer bag på ham, hvis skolens rektor skulle have tilladt elevernes adfærd.

»Normalt er Donald (skolens rektor, red.) temmelig streng, så det overrasker mig, medmindre nogen trak noget op ad hatten’, siger Aster Sizemore til The Courier Journal.

»Hvis et barn kommer i skole med en kort kjole, du ved, så får han dem til at tage hjem og skifte.«

Ifølge talskvinde for Kentuckys skoleafdeling, Toni Konz tatman, så er de blevet underrettet om hændelsen.

»Vi har været i kontakt med skolelederen, som har informeret os om at hændelsen bliver undersøgt.«