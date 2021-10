Der blev kun frigivet 84 køreprøver i København de sidste to uger i september. Og ingen prøver i den første uge af oktober.

I samme periode er omkring 1500 elever startet på at tage kørekort i København, lyder vurderingen fra Henrik Lund, der er administrerende direktør hos køreskolen HeyWay.

»Med de tal er det jo klart, at der er så mange, der venter på en prøve. Og at puklen kun bliver større,« fortæller Henrik Lund.

Hos HeyWay, der holder til i København og omegn, har man lige nu 300 elever, der venter på en teoriprøve, mens 150 elever venter på en køreprøve.

Det er et kæmpe problem, understreger direktøren.

»Det ødelægger liv nu! Vi har flere elever, der har mistet jobbet og deres forsørgelsesgrundlag. Vi har også mange elever, der ikke har råd til ekstralektioner, nu hvor de skal vente flere måneder,« fortæller Henrik Lund.

B.T. har den seneste uge kunnet fortælle om elever og kørelærere, der er i problemer landet over grundet manglen på teori- og køreprøver. Det skyldes i særdeleshed de lange ventelister i København.

Grundet de få tider i København, føler Henrik Lund sig som så mange andre kørelærere tvunget til at søge mod Fyn og Jylland for at få nok prøver til sine elever.

»Vi har lige fået fat i 50 prøver i Jylland. Det er jo selvfølgelig synd for Jylland, men hvad skal vi gøre, når vi har både kørelærere og elever, der snart mister jobbet?« spørger han.

Færdselsstyrelsen overtog kørekortområdet fra politiet den 1. oktober, men fik allerede i midten af september ansvar for at frigive prøver.

»De har haft 10 måneder til at forberede sig på overtagelsen. Alligevel sejler det. Der er mangler stadig mange prøvelokationer, og man lægger stort set ingen prøver ud,« lyder kritikken fra Henrik Lund.

Transportminister Benny Engelbrecht (Soc.dem.) beder dog om tålmodighed fra de mange, der venter.

»Jeg er sikker på, at vi nok skal få moderniseret området, så der kan ydes en bedre service over for kørelærere og elever. Men det er også vigtigt at understrege, at det kommer til at tage tid, og det er partierne bag aftalen også bevidste om, så jeg håber, at alle vil vise tålmodighed, selvom jeg til fulde forstår frustrationen over at skulle vente på sit kørekort,« siger ministeren i en pressemeddelelse.

Med den kommentar har transportministeren ikke forstået alvoren af situationen, lyder det fra Henrik Lund.

»Det her handler ikke om folk, der er lidt frustrerede. Vi har elever, der er gået ned psykisk, fordi det har konsekvenser for deres økonomi. De kan ikke blive ved med at vente,« fortæller han og tilføjer:

»Transportministeren får det til at lyde som om, Færdelsstyrelsen skal lave store systemændringer. De skal bare fortsætte med at afholde prøver på samme måde som politiet, så jeg forstår ikke, hvorfor det er så svært at lægge prøver ud.«

Færdselsstyrelsen oplyste i går, at de aktuelle problemer betyder, at der i denne uge slet ikke vil blive frigivet nye prøvetider.