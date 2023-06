Verdens øjne er rettet mod Atlanterhavet, helt præcist ved 'Titanic'-vraget, hvor en turist-ubåd er forsvundet.

Men én, der følger særligt meget med, er John Asmussen, der selv har dykket med en ubåd ned til vraget af krigsskibet 'Bismarck', der ligger på fem kilometers dybde.

»Det er jo simpelthen frygteligt. Det er jo den største frygt, når man begiver sig ned på den slags dybder, for der er ingen, der kan hjælpe,« siger han til B.T.

Den forsvundne ubåd tog på et otte timers dyk for fire dage siden. I skrivende stund er ubåden stadig ikke fundet, og man har regnet sig frem til, at de senest burde løbe tør for ilt efter 96 timer.

John Asmussen ses længst til højre. Billedet er taget lige inden et dyk. Foto: Privatfoto. Vis mere John Asmussen ses længst til højre. Billedet er taget lige inden et dyk. Foto: Privatfoto.

»Det er koldt dernede, og vandet må drive ned ad væggene i ubåden på grund af kondensvand fra udånding.«

»Jeg prøver virkelig at forstå den situation, som de sidder i – både følelsesmæssigt og fysisk. Det må være virkelig modbydeligt,« siger John Asmussen.

Selvom han håber på det bedste, så frygter John Asmussen det værste.

»Jeg frygter, at selv hvis man fandt dem på bunden af Atlanterhavet, så ville man ikke kunne nå at få dem op til overfladen. Jeg håber virkelig, at de ligger i overfladen nu og bare ikke er blevet fundet,« siger han.

John Asmussen fortæller, at den nuværende situation med den forvundne ubåd berører ham dybt. På billedet ses den ubåd, han selv dykkede med. Foto: Privatfoto. Vis mere John Asmussen fortæller, at den nuværende situation med den forvundne ubåd berører ham dybt. På billedet ses den ubåd, han selv dykkede med. Foto: Privatfoto.

John Asmussen arbejder til daglig i Uddannelses- og Forskningsministeriet, men har en stor hobby, når det kommer til forliste krigsskibe.

Det var også i den forbindelse, at hans dyk til krigsskibet 'Bismarck' kom i stand.

»Jeg blev kontaktet af James Cameron, som ville lave en dokumentar om både 'Titanic' og 'Bismarck'. Jeg havde skrevet nogle bøger om sidstnævnte skib og kunne derfor være til hjælp.«

Dykkerturen blev en del af dokumentarfilmen 'Ghost of the Abyss'.

John Asmussen dykkede selv i 2002 ned på 5 km dybde i forbindelse med dokumentaren 'Ghosts of the Abyss'. Foto: Privatfoto. Vis mere John Asmussen dykkede selv i 2002 ned på 5 km dybde i forbindelse med dokumentaren 'Ghosts of the Abyss'. Foto: Privatfoto.

Seneste melding om den forsvundne ubåd i skrivende stund er, at man har hørt støj i vandet, hvor man leder efter ubåden.

Det fortæller admiral John Mauger fra den amerikanske kystvagt, der leder operationen.

»Det er et mål, og det er et fokus for os at se på,« siger han til BBC.

Følg med i B.T.s livedækning af eftersøgningen af ubåden her.