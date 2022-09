Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden 1995 har Hotel D'Angleterres storslåede juleudsmykning på hotellets facade oplyst tusindvis af julespændte øjne.

Men for første gang siden 1995, vil lyset ikke blive tændt på D'Angleterres facade til jul.

»Det er med tungt hjerte, men med forståelse for situationen, at vi i dag har besluttet, at der ikke kommer julebelysning på D'Angleterres facade i år,« skriver Signe Thorup, pr-manager og fortsætter.

»Julefacaden er vores julehilsen til byen og vores bidrag til at skabe en hyggelig og smuk atmosfære på Kongens Nytorv i den mørke tid. Men i år, hvor alle må spare på energien, kommer der ikke elektriske lys på facaden.«

B.T. skrev i fredags, at D'Angleterres julefacade var i fare for at blive slukket efter torsdagens pressemøde. Her blev danskerne opfordret til at vise samfundssind og spare på energien. Det offentlige blev desuden ramt af stramme restriktioner.

Siden har flere private virksomheder, som Salling, valgt at spare julens lys væk. I dag har D'Angleterre fulgt trop.

Hotel D'Angleterre er et af Danmarks mest fashionable hoteller. Det blev grundlagt i 1755 og er blandt andet blevet besøgt af H.C. Andersen.