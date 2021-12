Coronasmitte har nu også ramt Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev.

Alle er hjemsendt. Og der er ingen undervisning. Men en række elever er strandet i isolation på deres værelser.

»En medarbejder havde en positiv pcr-test, og derfor fik vi kviktestet alle elever og medarbejdere,« forklarer forstander Eva Terp Hansen om starten på de coronaudfordringer, som skolen lige nu oplever.

Og beslutningen om at lade alle få en lille pind i næsen viste sig at være overordentlig fornuftig.

»Lige nu har vi 14 positive hurtigtests. De elever er selvfølgelig efterfølgende blevet pcr-testet, og vi venter nu på svar,« fortæller forstanderen.

For at bryde smittekæderne har skolen valgt at sende alle elever hjem. De har rullet nødberedskabet ud, og det betyder også, at der lige nu ikke er nogen undervisning. Alligevel er en række elever stadig tilbage på skolen

»Der er tale om 18, som er isoleret på hver deres værelse. De er der, indtil det er muligt for dem at komme hjem. Nogle er eksempelvis internationale elever,« siger Eva Terp Hansen og fortæller, hvordan hverdagen ser ud for de karantæneramte elever.

»De får bragt mad ud tre gange om dagen. Desuden har de deres eget bad og toilet, så de går kun udenfor en dør, hvis de skal testes.«

Der er udbrudt coronasmitte på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. Vis mere Der er udbrudt coronasmitte på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev.

Hun forklarer, at der desuden er medarbejdere dedikeret til at hjælpe de isolationsramte elever, som kan ringe til de ansatte, hvis der er ting, de har brug for hjælp til.

»Alle eleverne tager det meget fornuftigt. De kan godt se, at situation er træls. Men vi skal hjælpe hinanden med at få brudt smittekæderne, så vi alle kan slutte skoleåret af samlet,« siger forstanderen.

De strandede elever, som ikke når at komme hjem i mellemtiden, skal dog holde ud nogle dage endnu på deres værelser.

For hvis alt går vel, så håber Eva Terp Hansen på, at skolen kan være tilbage i normal tilstand torsdag i næste uge.

Coronasmitten har også haft den konsekvens, at indvielsen af en ny bygning på skolen er udskudt til næste år. Fejringen skulle have fundet sted den 13. december.