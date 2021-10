Hedder det 'en' eller 'et'? Eller 'og' eller 'at'? Og skal ordet mon ende på et 'e' eller et 't'?

Ja, det der med grammatik og stavning kan nogle gange drille lidt. Især, hvis man har en lille snert af ordblindhed.

Og det er netop det, som er sket for Christian Trodsøe, der har lavet en fejl på sin valgplakat.

»Jeg kunne godt bilde dig ind, at det er meningen, og at det var gennemtænkt for at få opmærksomhed, men det er det ikke,« lyder det fra hovedpersonen selv, der faktisk havde søgt hjælp flere steder.

Christian Trodsøe stiller op for De Konservative i Faaborg-Midtfyns Kommune. Og den 23 oktober, da startskuddet til kommunalvalget lød, og valgplakaterne måtte hænges op i lygtepælene, var Christian Trodsøe på pletten.

Christian Trodsøe stiller op for De Konservative i Faarborg-Midtfyns kommune. Han har en mindre grad af ordblindhed. Foto: Privat Vis mere Christian Trodsøe stiller op for De Konservative i Faarborg-Midtfyns kommune. Han har en mindre grad af ordblindhed. Foto: Privat

Det var han blandt andet med budskabet »Glade og faglige stærke børn i grundskolen,« der ingenting fejler. Men det gør grammatikken til gengæld. Det blev Christian Trodsøe gjort opmærksom på et par dage efter.

Den korrekte sætning ville nemlig være »Glade og fagligt stærke børn i grundskolen.«.

Bevidst om sine sproglige vanskeligheder, havde Christian Trodsøe da også søgt vejledning hos flere – heriblandt Dansk Sprognævn. Han understreger dog, at han selvfølgelig selv tager fejlen på sig, og selvom han er ærgerlig over den, så har den bestemt ikke slået ham ud.

»Nu kan jeg ikke få mere ballade over den,« som han siger, og fortæller, han kunne sagtens finde på at tage valgplakaten med ud til valgdebatter.

»Det kan være en icebreaker,« lyder det fra Christian Trodsøe.

Overfor B.T kan direktøren for Dansk Sprognævn, Thomas Hestbæk Andersen, af rent praktiske grunde umiddelbart hverken be – eller afkræfte, at de har hjulpet Christian Trodsøe med valgplakaten.