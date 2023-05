Øl. Øl. Og mere øl.

Det er sådan, menuen plejer at lyde, når de nyudklækkede studenter skal ud at køre i studentervogn.

Og nu vil SuperBrugsen i Silkeborg gerne spæde til med endnu flere øl, når de rullende fester løber af stablen om en måneds tid.

'SuperBrugsen Søtorvet vil meget gerne anerkende alle de lokale studenter, der springer ud om kort tid. Vi ved, det er en stor og vigtig dag for jer,' skriver butikken på sin Facebook-profil og fortsætter:

'Derfor vil vi gerne tilbyde jer en kasse øl HELT GRATIS! til de lokale studenter, der vil ligge deres vej forbi SuperBrugsen Søtorvet under deres kørsel. Vi sørger for, at de er godt kolde.'

TV 2 Østjylland har talt med SuperBrugsens butikschef Ahmed Abdallah og spurgt, om de er bange for, at de unge ikke får nok at drikke.

Til det svarer butikschefen, at det er de ikke, men at en kasse til eller fra nok gør ikke så meget. Og at de gerne vil forkæle dem med noget sjov og ballade.

Sjov og ballade er ikke lige de ord, som Kræftens Bekæmpelse ville bruge om butikkens drukbidrag.

Projektchef hos Kræftens Bekæmpelse, Peter Dalum, siger til TV 2 Østjylland, at studenterne i forvejen slet ikke kan følge med alt det alkohol, de får.

Han synes godt, SuperBrugsen kunne have fundet på noget mere kreativt og originalt.

»Det er jo i hvert fald ikke alkohol, de mangler i den vogn. I virkeligheden ville det være mere omsorgsfuldt at give dem en dunk solcreme eller noget ordentlig mad,« siger Peter Dalum.