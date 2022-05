Drømmer vi ikke alle sammen om tilfældigt at støde ind i vores livs kærlighed i supermarkedet – eller måske i lufthavnen?

Der er i hvert fald noget romantisk over det – og det synes 29-årige Anja Gjandrup fra Vejle også, der lige nu eftersøger en ung mand, hun mødte i flyet på vej til London.

De to mødte hinanden, da de skulle med flyet fra Billund til London tirsdag – de snakkede godt sammen og gav hinanden et knus, da de sagde farvel.

»Nu kan jeg bare ikke få ham ud af mit hoved,« fortæller Anja Gjandrup til B.T.

Hun fik hverken fat i hans navn eller telefonnummer, og det ærgrer hun sig godt og grundigt over i dag.

Derfor tog hun fredag sagen i egen hånd og lavede et opslag i en Aarhus Facebook-gruppe i håbet om at finde ham.

Det eneste, hun ved, er nemlig, at den unge mand bor i Aarhus, han er høj og lyshåret og arbejder formentlig med IT.

Han skulle desuden bare mellemlande og videre til Barcelona og besøge en ven, til barnedåb på søndag – og så ryger han.

»Jeg følte, der var et eller andet mellem os. Han var nem at snakke med, så jeg håber, jeg finder ham og må invitere ham på en kop kaffe, så jeg kan lære ham at kende,« siger Anja Gjandrup.

Den mystiske mand skulle videre med denne flyafgang fra London til Barcelona tirsdag 3. maj. Foto: Anja Gjandrup Vis mere Den mystiske mand skulle videre med denne flyafgang fra London til Barcelona tirsdag 3. maj. Foto: Anja Gjandrup

Hun ved hverken, om han har en kæreste - eller om han er interesseret.

»Så er det bare sådan, det er. Så er den ikke længere, det tager jeg meget stille og roligt, og jeg vil selvfølgelig ikke gå over hans grænse.«

Men hun har i hvert fald ikke tænkt sig at lade chancen passere - så nu søger hun hjælp til at finde ham.

»Jeg havde alle mulige chancer for at spørge om hans nummer, og så gjorde jeg det ikke. Jeg tænkte bare, 'hold kæft hvor er jeg dum',« griner hun.

Kender man den unge mand, må man meget gerne kontakte Anja Gjandrup på Facebook, fortæller hun.