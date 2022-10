Lyt til artiklen

Husker du at tænde baglygterne på din bil, når det er mørkt, tåget eller regnfuldt?

Hvis ikke, så kan det være en god idé at læse med her.

Mange chauffører gruer nemlig for de mørke måneder på grund af de slukkede baglygter på vejene, skriver TV2 ØSTJYLLAND.

Mediet har talt med flere østjyske chauffører, heriblandt Poul Jasper, der undrer sig over, at folk ikke tænker mere over at få tændt baglygterne.

Det kan du gøre for at undgå at køre med slukkede baglygter Hvis du har en bil, hvor baglygterne ikke tænder automatisk

Undersøg, om det er muligt at få ændret på din bil, så baglygterne altid tænder, når du starter den – eller gør det til en vane altid at tænde nærlyset, når du starter bilen. Hvis du vil være helt sikker på, at der er lys i baglygterne

Tænd nærlyset, så er der også lys i baglygterne. Hvis du ser en bil uden lys bagpå – og det er mørkt eller usigtbart

Blink en eller to gange med det lange lys for at gøre føreren opmærksom på at tænde baglygterne. Kilde: Rådet for Sikker Trafik.

For som chaufføren siger, så går det ud over begge parter. Bilistens liv kommer i fare, men chaufførerne bliver mentalt ødelagt, hvis uheldet er ude.

Hos Østjyllands Politi oplever man, at det er et generelt problem, at bilister glemmer at tænde for baglygterne. Og det er farligt, lyder det.

»Det er farligt, fordi dem, du møder, bliver forskrækkede, når de opdager den mørklagte bil eller person sent. Og så bliver det ekstra farligt, fordi folk mister fokus,« siger politikommissær Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Han påpeger, at selvom ens bil automatisk indstiller lyset, så har bilisten et ansvar. Han fastslår desuden, at man ikke får nogen bøde for at køre med lys, men at man kan få en for at køre uden.

Og hvad kan du så gøre, hvis du i 'lygtetændingstiden' kører bag en bil med slukkede baglygter?

»Du kan blinke en eller to gange med det lange lys for at gøre føreren opmærksom på, at han har glemt at tænde baglygterne. Det er tilladt at blinke med fjernlyset, når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge fare,« skriver Rådet for Sikker Trafik på deres hjemmeside.