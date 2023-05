Nye tal fra Finans Danmark viser en stor stigning i mængden af penge, der bliver stjålet gennem svindel, hvor netbanker anvendes.

Det skriver TV 2 Øst, der har gennemgået tallene.

I 2021 var det samlede tal for netbankssvindel på omkring 35 millioner, mens det sidste år var hele 60 millioner kroner.

Og det er især ældre, der bliver ofre for svindlen.

Ifølge tal fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) steg antallet af anmeldelser for telefonsvindel, hvor den forurettede var over 65 år, med mere end 50 procent fra 2021 til 2022.

Det handler især om svindel, hvor de kriminelle forsøger at få adgang til de ældres netbank, skriver Ritzau.

Der er ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Peter Høholt typisk tale om, at svindlerne udgiver sig for at være fra banken, politiet eller anden myndighed og ringer, fordi de ældres konto er i fare.

I den tro, at den pågældende, der ringer op, er ved at hjælpe dem, giver de ældre deres personlige oplysninger fra sig, så personen i den anden ende af røret kan tilgå deres netbank.

En af dem er 73-årige Bodil Pedersen, der i oktober blev franarret 130.000 i telefonen.

En kvinde ringede til hende, præsenterede sig som bankansat og fortalte, at Bodil Pedersen skulle have oprettet forbrugslån for 70.000 kroner.

Hun viderestillede Bodil Pedersen til en mand, der udgav sig for at være fra Rigspolitiets afdeling for it-kriminalitet, og tilsammen lykkedes det dem at narre Bodil Pedersen til at overføre 130.331 kroner.

