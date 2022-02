Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!

Der bliver sagt 'ja' til den helt store guldmedalje på Odense Rådhus tirsdag fra morgenstunden. 27 par skal nemlig vies på rådhuset på den helt særlige bryllupsdato 22. februar 2022.

Og det er en del flere end på en helt almindelig flad tirsdag i februar.

»Præcis den her dato – 22/02/2022 – har gjort noget ved folk i forhold til at få en speciel bryllupsdato,« fortæller Lene Djurhuus, der er chef for Borgerservice Odense Kommune, som er den afdeling i kommunen, der tager sig af de borgerlige vielser.

Interessen for at blive viet på rådhuset i hverdagene svinger, men ligger på omkring to-tre vielser om dagen i gennemsnit.

»Vi er ikke væltet over ende,« forklarer borgerservicechefen, men tilføjer dog, at der er kaldt ekstra giftefogeder på arbejde.

Men selvom der bliver run på bryllupssalen på rådhuset, er Lene Djurhuus ikke overrasket over den store interesse for at blive viet på en helt speciel dato.

»Nej, det ser vi også i andre sammenhænge. Der er mange par, der har et forhold til en speciel dato. For eksempel den dato, hvor de er mødtes, og så vil de gerne giftes på præcis den dag. Det betyder noget for mange par at ramme en bestemt dato,« forklarer borgerservicechefen.

Der er som udgangspunkt ikke noget stop for, hvor mange der kan blive viet på rådhuset på én dag.

»Vi lægger os altid meget i selen for, at det kan lade sig gøre at blive viet på den dag, hvor folk ønsker det,« siger Lene Djurhuus

Sidste gang, der var ekstra run på de borgerlige vielser, var 21. august sidste år. Ikke på grund af datoen, men fordi det er den eneste officielle dag, hvor borgmesteren vier, og fordi det foregår udendørs i Eventyrhaven lige ved siden af rådhuset.