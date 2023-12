Den seneste tid har en række rygter, forlydender og skandaler omgivet de kongelige.

Nu er en ny sag under opsejling – denne gang med den spanske dronning Letizia i hovedrollen.

For hendes tidligere svoger, Jaime del Burgo, hævder nu ganske opsigtsvækkende, at de to skal have haft et forhold og en affære, mens hun var gift med kong Felipe.

Det skriver The Telegraph.

Før vi kommer til de nærmere detaljer om den påstand, skal vi lige have nogle faktuelle ting på plads.

Den spanske dronning og forretningsmanden Jaime del Burgo skal være mangeårige venner.

Førstnævnte blev i 2004 gift med kong Felipe, mens Jaime del Burgo otte år senere blev gift med Letizias søster, Telma.

De to gik fra hinanden efter to års ægteskab.

Kronprinsesse Mary, kong Felipe af Spanien, dronning Margrethe, dronning Letizia og Kronprins Frederik ses her den 6. november i København under det spanske kongepars statsbesøg. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsesse Mary, kong Felipe af Spanien, dronning Margrethe, dronning Letizia og Kronprins Frederik ses her den 6. november i København under det spanske kongepars statsbesøg. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Nu hævder Jaime del Burgo, at han skal have haft et romantisk forhold til Letizia, før hun blev gift med den spanske konge – og på et tidspunkt efter ægteskabet.

Som sit bevis har han delt et billede af Letizia med et sjal om sine skuldre på de sociale medier.

Jaime del Burgo hævder ifølge The Telegraph, at Letizia sendte ham billedet, mens de havde affæren, sammen med beskeden:

»Kærlighed. Jeg har din pashmina på. Det er som at føle dig ved min side. Den passer på mig. Beskytter mig. Jeg tæller timerne, indtil vi ser hinanden igen, elsker dig, kom ud herfra. Din.«

Flere på de sociale medier har dog sat spørgsmålstegn ved ægtheden af billedet og den påståede besked, og Jaime del Burgo skal ifølge Dagbladet efterfølgende have slettet sin profil.

Hans påstande kommer i kølvandet på, at han har medvirket i bogen 'Letizia y yo' ('Letizia og jeg', red.), der er skrevet af journalisten Jaime Peñafiel.

I bogen hævder Jaime del Burgo blandt andet, at dronning Letizia fortalte ham, at hun elskede ham, mens de lå i hængekøjer ved poolen på hendes og Felipes kongelige residens, La Zarzuela.

Han påstår også, at han mødte Letizia før år 2000, og at deres forhold skal være begyndt, før hun mødte kong Felipe.

I bogen fremgår det ikke, at det påståede forhold mellem de to skal have stået på under Letizias ægteskab med Felipe, men det hævder Jaime del Burgo ifølge The Telegraph nu i opslag på X, at det har.

Han har ikke fremlagt andre beviser for sin påstand end det omtalte billede.

Det spanske kongehus har afvist at kommentere Del Burgos påstande.