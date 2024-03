Spekulationerne har ingen ende ville tage, siden hun blev sygemeldt efter en maveoperation.

Seneste nyt i mysteriet om den britiske prinsesse Kates ve og vel er, at der er kommet en video frem, hvor prinsessen besøger en gårdbutik med husbonden prins William. Se videoen øverst i artiklen.

Prinsesse Kate har ikke været set offentligt siden julen med undtagelse af nogle slørede billeder - og nogle redigerede billeder, som har givet hende en helt ny storm på nakken.

Nu er der så en video, hvor hun har taget træningstøjet på og er taget på shoppetur med sin ægtemand.

Men heller ikke videodokumentationen på, at prinsesse Kate er gående og smilende, har sat en stopper for spekulationerne - for der bliver stadig konspireret: Er det overhovedet Kate, man ser?

