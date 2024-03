Det har bestemt ikke været givet at Englands kong Charles ville deltage i dette års påskegudstjeneste i Windsor.

Men nu skriver BBC, at den kræftsyge konge har meddelt, at han vil være til stede sammen med andre medlemmer af den royale familie.

Det er Buckingham Palace, der bekræfter over for mediet, at kongen deltager.

Det vil ifølge BBC være det mest signifikante arrangement, kongen har deltaget i, siden han meddelte, at han er ramt af kræft i februar.

Kongen har været gennem behandling i snart to måneder, og det vides ikke, hvilken form for kræft, der har ramt regenten.

Prinsesse Kate meldte ud fredag, at hun også er ramt af kræft og i gang med et forløb med forebyggende behandlinger.

Prinsessen vil ikke være til stede i kirken, og det vil hendes mand, prins William af Wales, heller ikke.

Både kong Charles og prinsesse Kate går gennem behandling for kræft. Foto: Rt/Francis Dias/Ritzau Scanpix Vis mere Både kong Charles og prinsesse Kate går gennem behandling for kræft. Foto: Rt/Francis Dias/Ritzau Scanpix

Familien har holdt sig ude af offentlighedens søgelys efter meldingen om prinsesse Kates operation.

I en video på sociale medier forklarede prinsessen, at det også handlede om, at hende og William har haft brug for tid til at fortælle deres børn om sygdommen.

»Vigtigst af alt har det taget os tid at forklare alt til George, Charlotte og Louis på en måde, der er passende for dem, og at forsikre dem om, at jeg nok skal blive okay.«

»Som jeg har sagt til dem; jeg har det godt og bliver stærkere hver dag ved at fokusere på de ting, der vil hjælpe mig med at helbrede; i mit sind, min krop og min ånd,« fortalte hun.