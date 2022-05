Glamour, rød løber og gode manerer er lige noget, som de royale fans kan lide.

Ved premieren på opfølgeren til 'Topgun' i London var prins William og hertuginde Kate til stede.

Til de fremmødtes store glæde var det 'Maverick'-hovedrolleindehaveren Tom Cruise, der fulgte det royale par på den røde løber, og her gjorde den 59-årige sig bemærket ved sine gode manerer.

Da de to kongelige skulle op af et trappetrin, rakte Tom Cruise sin hånd frem for at støtte hertuginde Kate, så hun let og elegant kunne komme op.

Kemien mellem de tre var ikke til at tage fejl af. Foto: TOLGA AKMEN

Og det var noget, som de mange fans af det britiske kongehus kunne lide at se.

På Twitter og Instagram bliver Tom Cruise hyldet for at være der for hertuginden..

»Mit hjerte kan ikke klare det. Tom Cruise er så galant,« skriver en.

»Sikke en gentleman, der hjælper den smukke hertuginde,« lyder det fra en anden.

»Sikke en gentleman. Det varmer mit hjerte,« i stemmer en tredje.

Der virkede da også til at være en helt fantastisk stemning mellem Tom Cruise og parret.

Cruise fik Hertuginden til at grine, inden han introducerede hende for resten af skuespillerne i den nye film.

Tom Cruise fik Hertuginden til at føle sig godt tilfreds. Foto: TOLGA AKMEN

I et interview på den røde løber fortalte skuespilleren, at han glædede sig til at bruge tid med de royale, og at han havde meget tilfælles med prins William.

»Vi har meget tilfælles. Vi elsker begge England, og vi flyver begge og elsker det.«

Den nye film kommer 36 år efter, at 'Topgun' havde premiere i 1986.