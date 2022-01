Dronningen Margrethe fik en ganske særlig gave, da udstillingen 'En dronnings smykkeskrin' blev åbnet på Amalieborgmuseet fredag.

Tidligere var der nemlig stor tvivl om, hvornår udstillingen kunne åbne, efter Danmark blev delvist lukket ned i december.

Men da coronaoptimismen fik myndighederne til at genåbne kulturlivet i sidste uge, stod det klart, at udstillingen om dronning Margrethes smykker også kunne slå dørene op.

Dermed var timingen omkring regeringsjubilæet noget nær perfekt.

81-årige dronning Margrethe til åbningen af smykkeudstillingen på Amalienborg. Foto: Philip Davali Vis mere 81-årige dronning Margrethe til åbningen af smykkeudstillingen på Amalienborg. Foto: Philip Davali

Derfor var det også en glad dronning, der fredag blev inviteret ind på Amalienborgmuseet for at se udstillingen. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, prinsesse Benedikte, grev Ingolf og grevinde Sussi var også blandt de inviterede fra den kongelige familie. Dronningen blev kørt over slotspladsen, mens kronprinsparret spadserede den korte tur fra deres palæ.

Udstillingen på Amalienborgmuseet viser Dronningens liv som regent fortalt i smykker, og således er der royalt bling bling for alle pengene: Diademer, ordener, øreringe og brocher fra Dronningens liv.

Kronprinsparret lod bilen stå og spadserede fra deres palæ til museet. Foto: Philip Davali Vis mere Kronprinsparret lod bilen stå og spadserede fra deres palæ til museet. Foto: Philip Davali

Og dronning Margrethe er faktisk glad for, at danskerne nu også kan få glæde af hendes smykker.

»Jeg er meget glad for, at det ikke bare er noget, der ligger i en boks, der bliver båret frem ved særlige lejligheder. Det er store flotte ting og mærkelige ting,« sagde dronningen til åbningen.

Den danske regent er også kendt for sin kuriøse stil, og derfor understregede hun også, at det ikke kun er dyre smykker, der er udstillet.

»Det er ikke noget med karat. Det er noget med hjertet,« sagde hun.

Dronningen og resten af den kongelige familie måtte bære mundbind, mens de blev vist rundt på udstillingen. Foto: Philip Davali Vis mere Dronningen og resten af den kongelige familie måtte bære mundbind, mens de blev vist rundt på udstillingen. Foto: Philip Davali

Dronningens budskab bliver også understreget af et par ganske særlige øreringe. Det er nemlig sådan, at Dronningen elsker et særligt par øreringe, hun har fundet i en Matas-forretning i Gråsten for 20 år siden.

Disse øreringe er også en del af udstillingen.

»Jeg synes selv, at de er flotte. De er lækre, de er flot blå, det er en ærlig blå farve, og det er plastik, men når det er en god kvalitet, så er det godt,« har dronningen udtalt i bogen 'En dronnings smykkeskrin', der netop er udkommet.

Udstillingen 'En dronnings smykkeskrin' kan opleves helt ind til den 23. oktober på Amalienborgmuseet.