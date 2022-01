I kælderen under Rosenborg Slot bevogtes dronning Margrethes kronjuveler dag og nat.

Smykkerne, der enkeltvis er millioner af kroner værd, må kun bæres af dronning Margrethe og kun til arrangementer i Danmark. Typisk er det ved nytårskure og ved statsbesøg, at Dronningen finder de særlig dyre smykker frem. Til Kronprinsens bryllup i 2004 blev både de store perler, rubinerne, smaragdsættet og brillantsættet hentet op fra kælderen.

Men nogle gange må det gerne være lidt mere simpelt – også for en dronning.

Det kan man læse i bogen 'En dronnings smykkeskrin', der er i anledning af Dronningens 50-års jubilæum gennemgår hendes samling af smykker.

Og den gemmer måske på en lille overraskelse. For mellem øreringe af guld med perler, guld med brillanter, krystal og safir optræder også et par årringe i koboltblå plast.

Nærlæser man teksten, står der, at de er købt af Dronningen selv i Matas i Gråsten for 20 år siden.

De stærkt blå øreclips er blevet en fast del af regentens smykkesamling.

»Jeg synes selv, at de er flotte. De er lækre, de er flot blå, det er en ærlig blå farve, og det er plastik, men når det er en god kvalitet, så er det godt,« siger Dronningen i bogen.

Til sommerballet på Fredensborg i 2019 havde Dronningen fundet de koboltblå ørestikker frem. Foto Klaus Bo Christensen. Vis mere Til sommerballet på Fredensborg i 2019 havde Dronningen fundet de koboltblå ørestikker frem. Foto Klaus Bo Christensen.

Blandt andet bar hun øreringene til sommerballet på Fredensborg i 2019, for som hun siger:

»For mig er det sådan et rigtigt sommersmykke. Jeg kommer i sommerhumør, når jeg tager dem frem. Jeg bruger dem ofte sammen med en kæde af blå perler, det er så heller ikke ægte sager, bortset fra ægte glas, men kæden er til gengæld i hvert fald fra min mors ungdom, hvis den ikke også muligvis har tilhørt min mormor. Og det er jo lidt sjovt.«

Som endnu en sjov detalje kan det nævnes, at Dronningen – sin store smykkesamling til trods – slet ikke har hul i ørerne. Derimod går hun altid med øreclips, skriver TV 2.

Hidtil har det ikke været passende for en dronning at få lavet huller i ørerne, men det kommer til at ændre sig, for kronprinsesse Mary har huller i ørerne.