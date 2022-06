Lyt til artiklen

Der er anmeldt to nye sædelighedsforbrydelser på Roskilde Festival.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en døgnrapport.

Den ene, en 18-årig kvinde fra Roskilde, gik tirsdag eftermiddag til politiet og forklarede, at hun var blevet antastet af en mand i et telt klokken 5 mandag morgen.

Kvinden blev dernæst afhørt på stationen, hvorefter hun blev undersøgt af Retsmedicinsk Institut.

Politiets efterforskning medførte, at de onsdag klokken 8.47 kunne anholde en mistænkt mand i sagen. Den anholdte skal nu afhøres som led i sagens videre efterforskning.

Også en 25-årig kvinde fra København har været udsat for en sædelighedsforbrydelse på festivalen.

Tirsdag klokken 20.13 kontaktede hun en patrulje på pladsen og oplyste, at det var en ukendt mand, der stod bag forbrydelsen.

Hun blev ligeledes afhørt og undersøgt af Retsmedicinsk Institut.

Politiet oplyser, at sagen fortsat efterforskes, og at de forsøger at identificere manden.