Fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, nægtede torsdag aften at svare på særligt ét spørgsmål om sin egen rolle i håndteringen af anklager om upassende adfærd.

Det skete under fremlæggelsen af advokatundersøgelsen om Lizette Risgaards adfærd i sin tid som formand.

I den længe ventede advokatundersøge står der, at en tidligere fagligt aktiv i et fagforbund har oplyst, at vedkommende har haft dialog med flere nuværende og tidligere medlemmer af forretningsudvalget om påstået krænkende adfærd fra Lizette Risgaards side.

Der står dog ikke, hvem fra ledelsen, den pågældende person hævder at have været i kontakt med.

I resumeet står der, at en tidligere aktiv i fagforbundet har oplyst, at han eller hun har haft dialog med flere nuværende medlemmer af forretningsudvalget om Lisette Risgaards krænkende adfærd. Er du en af dem, Morten Skov?



»Jeg sender lige spørgsmålet videre til, Elisa (formanden for BUPL).«

Til stede på pressemødet var udover Morten Skov også formand for Børne- og Ungdoms Pædagogernes Landsforbund, Elisa Rimpler.



Hun svarede, at det i advokatundersøgelsen fremgår, at forretningsudvalgets medlemmer ikke selv deler den beskrevne opfattelse.

Og den fungerende formand selv nægtede trods flere forsøg at svare på B.T.s spørgsmål.

Er du en af dem, Morten Skov?

»Jeg kan ikke svare på det mere præcist end det, som Elisa har svaret.«

Men hvis du er en af dem, så må du have svaret på, om du har haft den dialog med det tidligere medlem af fagforbundet?

»Jeg kan ikke svare på det mere end det, jeg allerede har svaret, og det som Elisa har svaret.«

Men ved du, om du er en af dem?

»Uanset hvor mange gange du spørger, og selvom du bliver kreativ i dine spørgsmål, så kommer jeg ikke til at svare mere præcist på det.

Se videoen fra pressemødet øverst i artiklen.

