Forsvarsminister Trine Bramsen er kommet uheldigt ud af den seneste tids mediestorm. I en ny meningsmåling fra YouGov, hvor 1.263 personer er spurgt, er hun den mest upopulære minister i regeringen.

Hele 23 procent svarer »meget dårligt« på spørgsmålet om, hvad de synes om den konkrete minister. 22 procent svarer »dårligt«. Det vil helt kort sige, at vel over halvdelen af danskerne synes dårligt om Trine Bramsen.

På tilsvarende vis svarer kun fire procent »meget godt«, og 12 procent svarer »godt«

»Man kan sige, at det sejler,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup om forsvarsministerens nedtur og fortsætter:

Forsvarsminister Trine Bramsen er nu regeringens mest upopulære minister. Det viser en måling fra Yougov.

»Det er et klart udtryk for, at Trine Bramsen har gjort sig bemærket og desværre ikke for noget godt,« siger hun.

Søs Marie Serup forklarer, at forsvarsministre som regel ikke ligger helt i bunden af popularitetsmålingerne over de danske ministre.

»De ligger ofte et sted midt i. Ofte har de heller ikke så mange dårlige sager,« siger Serup og forklarer, at her skiller Bramsen sig ud.

»Evakueringen fra Kabul har været problematisk. Den sag har efterladt et indtryk af en minister, som ikke har været klar til den store dagsorden. Det har betydet en ordentlig tur ned ad slisken,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T.

Det er især i 2021, at Bramsen er blevet upopulær. Hvor hun i 2020 nåede at komme helt op på en sjetteplads på regeringens popularitetsbarometer, så vendte det hele efter nytår.

Møgsagerne hoppede op af jorden som mælkebøtter om foråret.

I februar gik fem formænd for Forsvarets ansatte sammen og formulerede et åbent brev, som rettede en sønderlemmende kritik af Trine Bramsen som minister. De skrev, at der »manglede en helt grundlæggende forståelse af, hvad Forsvaret var for noget,« efter at Bramsen blandt andet havde kaldt Forsvaret for »en styrelse«.

Også i februar forklarede Trine Bramsen, at ingen værnepligtige havde været med til at aflive danske mink. Men 23 værnepligtige gik sammen, skrev et åbent brev og redegjorde for, at det havde de tværtimod hjulpet ret ihærdigt med.

»Det har været nedadgående længe, og det fortsætter nedad for Trine Bramsen,« siger Søs Marie Serup.

I juli i år havde Trine Bramsen ramt samlet set 29 procent af danskerne, som syntes enten »meget dårligt« eller »dårligt« om hende.

I midten af august faldt Kabul, og danskere på ambassaden samt lokale ansatte skal evakueres i al hast. Som forsvarsminister er Trine Bramsen øverste chef for de militærfly og soldater, som er helt livsnødvendige for at kunne redde danskerne levende ud af Talibans helvede.

Men Bramsen tager ikke på arbejde som forsvarsminister, selvom udenrigsminister allerede fredag 13. august lukker ambassaden, holder pressemøde om situationen og varsler Udenrigspolitisk Nævn.

Det er alarmerende for Trine Bramsen, at hun nu rammer bunden som mest upopulære minister, mener Søs Marie Serup Foto: Emil Helms Vis mere Det er alarmerende for Trine Bramsen, at hun nu rammer bunden som mest upopulære minister, mener Søs Marie Serup Foto: Emil Helms

Bramsen tager i stedet ud og spiser frokost i en golfklub med erhvervsminister Simon Kollerup fredag, samme aften tager hun til koncert på Fyn, og søndag morgen, formiddag og noget af eftermiddagen bruger hun på Ærø, hvor hun fører kommunalvalgkamp. Som bekendt tager hun derned med et af Hjemmeværnets patruljeskibe, som er udkommanderet til formålet.

Først søndag aften tager hun til møde i Forsvarsministeriet.

Håndteringen af sagen har angiveligt kostet Bramsen dyrt i popularitetsmålingen.

»Det er alarmerende for en minister at ligge i bunden. Det har også en selvforstærkende negativ effekt,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

»Man bliver regeringens svage dyr i flokken, som oppositionen skyder på. Det er som at have en sweater med en løs snor, som både opposition, presse og sociale medier trækker i, så det hele til sidst er trævlet op,« siger Serup.

Søs Marie Serup forklarer, at det ville være bedst for Trine Bramsen, hvis man ikke så meget til hende i de næste tre-fire uger.

»Derefter så skal hun se ud, som om hun er i arbejdstøjet. For eksempel besøge en række arbejdsmæssige relevante steder. Mange er optagede af Arktis i øjeblikket, så en god dagsorden her kunne være en vej at gå,« siger Søs Marie Serup.

Regeringens to mest populære ministre er fortsat sundhedsminister Magnus Heunicke og statsminister Mette Frederiksen.