Højreorienterede kvinder er både smukkere og gladere end venstreorienterede.

Sådan kan et nyt studie af politiske valgplakater i hvert fald tolkes, og det har flere borgerlige gladeligt gjort, skriver Weekendavisen.

Omfattende studie af 3323 danskere viser, at attraktive og glade kvinder tenderer til at være konservative. For mænd er der ingen signifikant sammenhæng mellem attraktivitet og politisk orientering, men også glade mænd er oftere konservative.https://t.co/Pt6tWZh757 — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) June 19, 2023

Studiet er lavet af forskere fra blandt andet Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, og baserer sig på analyse af 3.234 danske kommunalpolitikeres ansigter på valgplakater.

Forskerne bruger algoritmer og kunstig intelligens til at analysere billederne for blandt andet de følelser, de udtrykker, samt hvor attraktive, politikerne er.

Her skriver forskerne, at for kvinder – men ikke mænd – finder de en højere attraktivitet hos højreorienterede.

De finder også, at både højreorienterede mænd og kvinder udtrykker mere glæde end venstreorienterede.

Der er dog altså udelukkende tale om lokalpolitikeres valgplakater, der er udvalgt for at maksimere stemmetal.

Forskerne skriver i studiet, at plakaterne derfor også kan udtrykke strategiske valg.

Eksempelvis antyder andre studier, at højreorienterede vælgere går mere op i udseende end venstreorienterede, hvilken kan være en forklaring på forskellen.

Der skal altså tages væsentlige forbehold for studiets konklusioner, skriver Weekendavisen.

Forskerne selv bruger i høj grad studiet til at diskutere, hvad man kan bruge algoritmer og kunstig intelligens til, når det gælder billedanalyse.

Det er ifølge forskerne relevant i diskussionen af truslen mod internetbrugeres privatliv samt diskussionen om, hvordan store virksomheder bruger kunstig intelligens til at indsamle data om brugerne ud fra billeder.

Studiet blev udgivet i slutningen af marts og udgivet i Scientific Reports.