Danmark er rykket ni pladser op ad listen.

Men vi ligger stadig under Rwanda, når det gælder ligestilling.

I hvert fald ifølge den årlige 'Gender Gap Report' fra World Economic Forum.

Rwanda har sikret sig en 12.-plads, mens Danmark ligger nummer 23 under både Moldova og Namibia.

Island, Norge og Finland indtager toptre på listen.

Den danske oprykning glæder den tidligere ligestillingsminister Trine Bramsen (S), der skriver på Twitter:

»Danmark er rykket 9 pladser op på årets WEFs gendergap – til en 23.-plads. Skyldes særligt lov om måltal, delt barsel og flere kvinder i Folketinget. Men stadig langt fra de lande, vi normalt sammenligner os med.«

Undersøgelsen er årligt genstand for debat, og der gik da heller ikke længe, før flere borgerlige kritiserede rapporten.

»Hvis dog bare danske kvinder havde samme ligestilling som kvinderne i Rwanda og Namibia,« skriver Alex Vanopslagh blandt andet ironisk på Twitter.

»Det er simpelthen utroligt, at magtfulde mennesker anvender den rapport år efter år,« skriver den borgerlige debattør og Berlingske-skribent Christian Marcussen.

Årsagen til kritikken er den måde, World Economic Forum opgør ligestilling på.

Den måler nemlig ikke på, hvor godt kvinder har det i de enkelte lande, men udelukkende på, hvor stor forskel der er på kvinder og mænd inden for forskellige kategorier som sundhed og politisk deltagelse.

Er der mange kvinder i politik, kan landet groft sagt godt ligge højt på listen, selvom de økonomiske forhold i landet er elendige.

På den måde ender Rwanda højere end Danmark, selvom danske kvinder formentlig ikke ønsker at bytte plads med kvinderne i Rwanda.

Her bliver kvinder smidt i fængsel for abort, medmindre de er blevet voldtaget, tvangsgift, udsat for incest eller er i alvorlig fare.

Weekendavisen beskrev kritikken af rapporten sidste år, hvor Johanne Højbjerg Møller, kommunikationsrådgiver i PlanBørnefonden, undrede sig:

»Der er kvinder, der får livstidsdomme for abort. Rwanda er kendt for at have flere kvinder end mænd i parlamentet, så de har nogle flotte tal, og efter folkedrabet blev det et kvindebåret samfund. De gør også meget for at få kvinder til at uddanne sig, men der er langt fra de strukturelle rammer til virkeligheden på jorden. Det er bedre at være pige og kvinde i Rwanda end i Somalia, men det er ikke bedre end i Danmark,« sagde hun til Weekendavisen.

Omvendt mener blandt andre Trine Bramsen, der i dag er ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, at metodekritikken skygger for det, rapporten faktisk kan bruges til.

»Det bliver til en debat om metoder i stedet for en debat om, at vi i Danmark halter bagud i forhold til andre lande, vi normalt sammenligner os med i forhold til blandt andet repræsentation i bestyrelser og løndannelse,« siger ordføreren.

Hun understreger, at World Economic Forum må stå på mål for metoden, men at rapporten kan bruges til at se på, hvad andre lande aktivt gør, som eksempelvis får dem til at rykke op ad listen.

»Det er her, det er interessant, fordi det handler om, hvilke løsninger vi kan forestille os,« siger Trine Bramsen.

B.T. arbejder på at få et interview med den nuværende ligestillingsminister Marie Bjerre (V) om undersøgelsen.