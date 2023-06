En norsk video om et håndtryk er gået viralt og er nu også nået til Christiansborg.

På videoen ser man en uddeling af diplomer til en 10. klasse på en skole i Oslo, hvor en mandlig elev går hen mod en kvindelig skoleleder for at modtage sit eksamensbevis.

Her nægter eleven at give skolelederen hånden.

Også i Danmark har videoen skabt debat på sociale medier, hvor Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg har delt videoen med teksten:

»Det er ulækre billeder og udtryk for et menneskesyn, der ikke bare undertrykkende og modbydeligt, det er uforeneligt med alt det, vestlige demokratier bygger på. Desværre bliver man ikke længere overrasket. Det foregår også i Danmark.«

Da B.T. ringer Bjørn Brandenborg op, har han dog ikke umiddelbar nogen eksempler på, at elever i Danmark har nægtet at give lærere eller skoleledere hånd.

»Det, jeg bliver vred over, er det fuldstændigt middelalderlige syn på mennesker og kvinder, og forståelsen af det samfund, man lever i, og de værdier man er en del af,« siger Brandenborg, der kommer med en stribe eksempler på det, han mener, foregår i Danmark:

»Der er undervisere, der er bange for deres egen sikkerhed. Vi ser det også på landets folkeskoler, hvor elever ikke vil deltage i biologiundervisningen, fordi de ikke vil deltage i den del, der handler om seksualundervisning. Vi ser elever, der ikke vil deltage i kristendomsundervisning, og elever, der bruger social kontrol og tvang på hinanden. Så det eksisterer jo desværre bredt i vores samfund efterhånden.«

Hvad med elever, der ikke vil give hånd, hvor foregår det?

»Jamen, det foregår jo blandt andet i den video, der er blevet lagt op, den er jo udtryk for meget mere...«

Du skriver 'det foregår også i Danmark', hvor foregår det i Danmark?

»Jamen, jeg har ikke nogen videoer fra Danmark, hvor elever ikke giver hånd. Men det, der foregår, det er jo, at man har samme syn på kvinder, som foregår i den video. Det er jo blandt andet, når man fører social kontrol, bestemmer om piger skal have tørklæde på eller ej, ikke vil tillade sit barn at gå til svømning, med mindre det er kønsopdelt osv. Det, der foregår i Danmark, det er jo, at folk har importeret et totalt middelalderligt syn på, hvad det vil sige at være et menneske.«

Så det vil sige, at du ikke har nogen eksempler på nogen steder i Danmark, hvor en elev ikke har ville give en lærer hånden?

»Men du har lige hørt mig give alle mulige eksempler på noget, som er præcis det samme. Det med hånden er jo et symbol. Så kan man sige, florerer der en video fra Danmark, nej,« siger Bjørn Brandenborg.

Så for at være helt klar, du har ikke eksempler – video eller ej – på at det er sket i Danmark, det med håndtrykket specifikt?

»Nej.«

Hvordan vil du så sikre, at alle elever giver hånd? Vil du lovgive om det?

»Jeg har ikke nogle planer om, at man skal indføre lovgivning. Det, man skal, det er, at man skal have en debat om det, og så skal man være meget åben og klar om, ude på skolerne og hos forældrene, der har man et kæmpe stort ansvar for at sikre, at man selvfølgelig er en del af det danske samfund med de regler og de værdier, det indebærer, og at at det er med den største selvfølgelig, at man giver rektoren, uanset om det er en mand eller en kvinde eller noget tredje, hånden, når man bliver færdig med sin uddannelse.«

Den norske rektor har beklaget og sagt, at reaktionen var for stærk og konfronterende. Bør hun beklage?

»Nej, jeg synes ikke, hun har noget som helst at beklage overhovedet. Tværtimod, så synes jeg, at den elev, og de forældre, og det miljø, de repræsenterer, allesammen burde gå ud og sige undskyld. Jeg synes, hun gør det eneste rigtige, og det er at sige fra. Og det synes jeg, hun fortjener et klap på skulderen for i stedet for.«

Hun tager fysisk fat i elevens arm, er det over stregen, altså den fysiske reaktion?

»Der er ikke noget i den video, af det, som rektoren gør, som får mig til at tænke, at hun reagerer på en forkert måde.«

Bjørn Brandenborg fremhæver, at regeringen har igangsat en kortlægning af censur og selvcensur på undervisningsinstitutionerne.

B.T. har rakt ud til Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen for at få svar på, hvorvidt de har oplevet, at elever ikke vil give hånd til en lærer eller skoleleder.

Skolelederforeningen oplyser, at de ikke kender til eksempler på det.

I 2022 nægtede to kvindelige muslimske lærerstuderende at give hånd til mænd, hvilket endte med, at de fik 25.000 i godtgørelse, efter de fik afbrudt et praktikophold.

