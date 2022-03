Beskyldninger om mandatsvig og uretfærdig ekskludering, en opløst bestyrelse og senest en politianmeldelse.

Det er ikke gået stille for sig, siden lokalbestyrelsen i Hjørring sidste uge opløste sig selv.

Opløsningen kom i protest over ledelsen i Dansk Folkeparti med formand Morten Messerschmidt i spidsen. Og nu har ti tidligere og nuværende medlemmer i DF, herunder byrådsmedlem Erik Høgh Sørensen, politianmeldt formanden for at lade lovbrud passere.

»Det her er et fuldtonet angreb på Morten Messerschmidt. Han er langt mere interesseret i ro på de interne linjer, men det her bagholdsangreb flytter fokus fra politik til intern fnidder i DF,« siger B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard, som fortsætter:

Erik Høgh-Sørensen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Erik Høgh-Sørensen. Foto: Bo Amstrup

»Det er tydeligt, at den afgående bestyrelse i Hjørring og Erik Høgh Sørensen forsøger at skade Messerschmidt. Det er ingen hemmelighed, at de har været indædt modstander af ham som formand – og stadig har et horn i siden på ham.«

Den påståede svindel, som Messerschmidt beskyldes for at sidde overhørig, har ifølge anmelderne foregået i partiforeningen i Hjørring.

Det, anmelderne er fortørnede over, er en række indkøb i lokale supermarkeder og en vinforretning. Der er ifølge Ekstra Bladet købt blandt andet spiritus, K-salat og blomkål, og det er indkøbt på lokalforeningens regning.

Ifølge Rene Højgaard Olsen, afgående kasserer i Hjørring, har man forsøgt at råbe højt til ledelsen i Dansk Folkeparti. Den seneste advarsel blev sendt direkte til Morten Messerschmidt 23. februar.

Det og beskyldningerne om at have fjernet Erik Høgh-Sørensen, der stillede op i formandsvalgkampen mod Messerschmidt, som folketingskandidat, fik bestyrelsen til at opløse sig selv.

Erik Høgh-Sørensen er dog stadig en del af partiet:

»Det, at et medlem anmelder sin egen formand, er noget, som jeg ikke kan mindes, er sket. Men man skal have med, at der er sket rigtig mange ting i DF, som vi sjældent har set,« siger Anders Leonhard og tilføjer:

»Det er et parti, som har været igennem en kæmpe nedsmeltning – og som nu skal genopbygges.«

Morten Messerschmidt (DF). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Morten Messerschmidt (DF). Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge B.T.s oplysninger blev økonomien i Hjørring allerede behandlet af hovedbestyrelsen i 2021 – før Morten Messerschmidt blev formand. Og det kan muligvis blive en væsentlighed, mener Anders Leonhard.

»Det interessante er, at der har været advarsler tidligere. Det lyder som en rodet kaosorganisation. Den afgående bestyrelse mener ikke, at Messerschmidt har grebet ind. Men det hele er ekstremt tvivlsomt – også om pilen peger på Messerschmidt eller andre i partiorganisationen.«

»Lige meget hvad er der simpelthen for få timer i døgnet til, at Messerschmidt kan genrejse partiet.«

Morten Messerschmidt ønsker ikke at kommentere sagen. Han henviser til Jens Vornøe, der oplyser følgende til Ritzau:

»Den (anmeldelsen, red.) tager vi med sindsro. Vi er ikke bekendt med, at der skulle være foretaget noget som helst ulovligt.«

»Det er ganske naturligt, at man i en bestyrelse handler nogle dagligvarer ind og spiser noget mad,« siger Vornøe om partiforeningens indkøb, som altså er en del af den påståede svindel.