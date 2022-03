Morten Messerschmidt troede måske, at hans værste baglandskvaler var overstået.

Men over morgenkaffen kan han nu konstatere, at hele lokalbestyrelsen – minus én – i nordjyske Hjørring har trukket stikket i protest mod partiledelsens »rævekager« og påstået mandatsvig.

»Vi vil ikke finde os i, at hovedbestyrelsen kommer ind og fjerner vores mand fra listen. De forsøger at rense ud for folk, der ikke støttede Morten i valgkampen,« siger den nu tidligere lokalformand i Hjørring, Kurt Jensen.

Han beskylder konkret partiledelsen for at have fjernet Erik Høgh-Sørensen, der stillede op i formandsvalgkampen mod Messerschmidt, som folketingskandidat.

Det skulle angiveligt ske som et led i en »udrensning«, der skal sikre, at tro Messerschmidt-støtter får bedre mulighed for at blive valgt.

»Det var dråben, det vil vi ganske enkelt ikke finde os i. Vi har lokale kandidater, der har opbakning fra vores medlemmer, og vi vil have, at tingene kører ordentligt,« tilføjer Kurt Jensen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra DF-formanden.

I et brev, som den afgørende bestyrelse har sendt til Messerschmidt, og som B.T. er i besiddelse af, ligger også andre problemer til grund.

I brevet skriver de afgåede lokalbestyrelsesmedlemmer også, at man sidste år opdagede 'kreativ' bogføring' bogføring begået af den tidligere bestyrelse.

De skriver, at de advarede partisekretæren og hovedbestyrelsen både skriftligt og mundtligt, men at der ikke blev grebet ind.

Den seneste advarsel blev sendt direkte til Morten Messerschmidt 23. februar.

'Vi synes, at emnet er alvorligt for DF. Desværre føler vi os svigtet af DF's ledelse,' skriver de i brevet.

Foruden formand Kurt Jensen har fem andre bestyrelsesmedlemmer underskrevet brevet.