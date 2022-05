DETALJEN

B.T. har talt med flere kilder på både den ene og anden side af retssagen, der rummer bemærkelsesværdige detaljer.

Blandt andet optræder en anden byrådspolitikers navn, Venstres Maja Torp, der i dag sidder i Folketinget, pludselig i retssagen, hvor hun beskyldes for at have betalt offeret 7.000 kroner for at skade Nuuradiin Husseins politiske omdømme. 'Beviset' var en lydoptagelse med to drenge, der talte om betalingen og altså ikke hverken Maja Torp eller offeret selv. Politiets efterforskning afviste også det.

»Jeg kender ikke noget til det og var selvfølgelig dybt overrasket over at være nævnt,« er Maja Torps egen kommentar til B.T. og kalder det 'skræmmende' pludselig at indgå i en sådan sag.