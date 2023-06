Pernille Weiss nægter at trække sig fra posten medlem af Europa-Parlamentet, efter flere af hendes medarbejdere er blevet sygemeldte med stress.

Det skrev TV 2 på baggrund af et interview i programmet 'Lippert'

Det har nu fået formanden fra Det Konservative Folkeparti, der tidligere har opfordret hende til at trække sig som medlem af Europa-Parlamentet, til at reagere. Og det går ikke stille for sig.

»Jeg vil bare sige, at det, der fylder mest for mig, er, at der er nogle tidligere medarbejdere, som er blevet syge af at arbejde (for Pernille Weiss, red.). At hun er i total fornægtelse over det, synes jeg faktisk er dybt bekymrende,« siger Pape til TV 2.

