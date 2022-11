Lyt til artiklen

Hun er politiker og har netop fået én ud af de 179 pladser i Folketinget.

Men hun er bestemt ikke kommet for at tale om politik, da hun gæster 24syv-podcasten 'Valgt i Danmark'.

For ifølge 21-årige Helena Artmann Andresen, der er nyvalgt folketingsmedlem for Liberal Alliance, er aftalen for besøget i den politiske podcast ikke at tale om politik.

Aftalen var »hyggesnak«, fastslår Folketingets yngste medlem.

»Jeg blev inviteret herind for en hyggesnak, og det blev aftalt. Så vil jeg bare lige sige, at du ikke skal komme og bare grille mig, for det er ikke det, vi har aftalt.«

Sådan svarer hun, da programmets vært, Alexander Wils Lorenzen, spørger ind til Liberal Alliance politik om, at der skal være 64.300 færre offentligt ansatte i 2030, med spørgsmålet om, hvem Helena Artmann Andresen ønsker fjernet.

Politikeren svarer i første omgang, at det er »sådan noget som verdensmål-konsulenter og journalister«, der skal fjernes.

Og da værten spørger: »Skal der overhovedet være sådan nogle: journalister, pressemedarbejdere i de danske kommuner?«, lyder svaret, at hun ikke er ekspert på det område, og hun understreger, at hun er blevet inviteret ind til en hyggesnak i podcasten.

»Så du vil ikke have flere spørgsmål om politik?« spørger Alexander Wils Lorenzen og får svaret:

»Jo, det vil jeg gerne. Men det havde været rart at være forberedt på, som vi havde aftalt.«

Herefter stilles der spørgsmål til Helena Artmann Andresens mærkesag om, at borgerne ikke skal komme i klemme i systemet.

LA-politikeren blev valgt i Sydjylland og fik 1.143 personlige stemmer.