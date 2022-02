Det var en noget amputeret folketingsgruppe, de tilbageværende medlemmer af Dansk Folkeparti mødte ind til tirsdag formiddag.

Sidste gang Dansk Folkepartis folketingsgruppe mødtes var de 16 medlemmer. Tirsdag var der 11 medlemmer tilbage i gruppen.

Jens Henrik Thulesen Dahl er et af de medlemmer, der er tilbage. Han er ked af, at fem medlemmer har forladt gruppen siden mandag aften.

»Det er rigtig ærgerligt, for det er fem gode folk, som har knoklet i mange år. Der er ingen politisk uenighed. Det er i hvert fald ikke det, jeg oplever eller det, jeg hører dem sige,« lyder det fra Jens Henrik Thulesen Dahl.

Og netop fordi, de mange udmeldelser bunder i personspørgsmål eller utilfredshed med formanden, mere end det er en politisk uenighed, gør det det mere uforståeligt for Jens Henrik Thulesen Dahl.

»Det handler ikke om, om man elsker eller hader hinanden, men det handler om at have et professionelt forhold med hinanden.«

»Hvis man politisk vil noget meget forskelligt, så skal man ikke være i det samme parti. Og hvis man er mere enig med andre, så går man derover. Men det er ikke det, der er tilfældet her,« lyder det fra den fynskvalgte DFer.

Han anerkender, at den seneste tid i partiet har været hård.

»Det kræver noget at være i politik i det hele taget. Den situation, vi har haft de seneste måneder, er slidsom for alle.«

Hvor mange er tilbage, når ugen er omme, tror du?

»Det håber jeg bestemt, at vi allesammen er. Og det tror jeg også, vi er.«

Selv har han i hvert fald ikke i sinde at forlade partiet.

»Jeg er der. Vi har et supergodt politisk projekt. Jeg kan ikke se andre steder, hvor jeg kan gøre mere politisk gavn, end hvor jeg er nu.«

Med det seneste døgns udvikling, er det så den rigtige formand, der er valgt for partiet?

»Det er den formand, årsmødet har valgt. Og så er det den formand, vi har. Jeg bakker op om den til hver tid siddende formand.«