Det blev præsenteret som 'et skulderklap til det arbejdende Danmark' af Venstres Troels Lund Poulsen.

Det trængte regeringsparti havde nemlig kæmpet massive skattelettelser igennem til danskerne for i alt 6,75 milliarder kroner, lød det da SVM-regeringen i november fremlagde en ny skattereform.

Én ting nævnte den nyvalgte Venstre-formand dog ikke noget om.

Nemlig at skattelettelserne også er et skulderklap, som de arbejdende danskerne kommer til at vente på.

Faktisk kommer 570.000 danskere til at vente mindst to år på at få deres skattelettelse.

Det kræver nemlig en række ændringer af Skatteforvaltningens it-systemer at kunne udbetale danskernes penge, fordi den nuværende topskat ændres til tre trin – en ny mellemskat, en ny topskat og en ekstra topskat – også kendt som top-topskatten.

Skatteministeriet skriver i en mail til B.T., at »det er (en, red.) kompleks it-udviklingsopgave, der forventes at tage et år.«

Ifølge regeringens skatteudspil vil knap to millioner danskere få sat deres marginalskatten ned med i gennemsnit 1,5 procentpoint eller det, der svarer til 2.100 kroner per voksen dansker om året.

Men for de 280.000 danskere, der fremover skal betale den nye mellemskat, og de i alt 290.000 personer, der også fremover skal betale topskat, kommer der altså til at gå op til to år, før de ser noget til skattelettelsen.

Lige nu sidder partierne på Christiansborg og forhandler om en aftale i kølvandet på regeringens udspil.

Hos De Konservative undrer partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, sig over regeringens tilgang.

»Grundlæggende er systemet alt for kompliceret i forvejen, og vi mener, man burde lave en model med et højere beskæftigelsesfradrag og så én højere topskattegrænse i stedet for,« siger hun.

Samtidig er det ikke længe siden, at partierne i Folketinget aftalte, at der skulle lægges en dæmper på opstarten af nye it-projekter i skattevæsenet, som i forvejen er belastet af it-skandaler og problemer.

»Bare kig på, hvad der er sket med systemet til de nye ejendomsvurderinger. Det giver ingen mening at belaste systemet mere med flere nye it-projekter. Men regeringen virker meget stålfast på, at man død og pine vil have den her top-topskat igennem. Det må vi så forholde os til,« siger Mette Abildgaard.

I regeringen er man ikke umiddelbart åben over for andre modeller, der kan give danskerne de lovede penge mellem hænderne hurtigere, lyder det fra Venstres politiske ordfører.

»Vi synes, det er den bedst mulige løsning ud fra de hensyn, der nu en gang er. Det er politik. Selvfølgelig kunne vi godt tænke os, det gik hurtigere, men jeg er glad for, at vi har landet en aftale, der gør, at eksempelvis 280.000 danskere får halveret deres topskat,« siger Torsten Schack Pedersen.

Skatteministeriet oplyser, at man ikke planlægger at bygge et nyt it-system til at lave ændringerne, men at de skal laves i de allerede eksisterende it-systemer.

Man regner med, at opgaven med tilpasningerne vil koste omkring 20 millioner kroner.

