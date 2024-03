Folketingets formand, Søren Gade (V), forkorter en rejse til Indien for at deltage i Søren Pape Poulsens bisættelse lørdag formiddag.

Det fortæller han til TV Midtvest.

»Jeg skule have været rejst hjem på lørdag, men har fået ombooket mit fly, så jeg i stedet rejser hjem fra Mumbai via Dubai til København på fredag. Dermed kan jeg heldigvis nå at være med i domkirken i Viborg lørdag formiddag,« fortæller Søren Gade over telefonen fra New Delhi til mediet.

Han er i øjeblikket sammen med Folketingets Præsidium i Indien, hvor han har besøgt en række officielle personer i landet - heriblandt præsidenten for højesteret i Indien samt formanden for det politiske parti i verden, som har flest medlemmer.

Læs også Papes mor ser blomsterne for første gang: 'Det er en ekstremt hård tid'

De Konservatives Formand Søren Pape Poulsen afgik ved døden lørdag, efter at han fredag blev ramt af en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde i partiet.

Han blev fredag kørt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde, og klokken 13.13 lørdag døde han.

Søren Pape bliver bisat i Viborg Domkirke lørdag klokken 11.00, og der ventes et stort opbud, da det vil være muligt for offentligheden at deltage i kirken.

Det er biskop Henrik Stubkjær, der skal forestå bisættelsen efter Papes families ønske.

Stubkjær har haft et tæt forhold til Søren Pape Poulsen og kendt ham i mange år. Han kan endnu ikke fortælle mere om de salmer, der skal synges, men han siger, at der er tale om salmer, der betød meget for Pape.