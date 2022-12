Lyt til artiklen

Under valgkampen krævede både Venstres Jakob Ellemann-Jensen og Konservatives Søren Pape Poulsen, at statsminister Mette Frederiksens rolle i FE-sagen skulle undersøges.

Men de ord er det nu meget vanskeligt, at få Jakob Ellemann-Jensen til at gentage. I et interview med B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen gentager Ellemann flere gange, at han ønsker en undersøgelse af, om der var »usaglige hensyn« ved hjemsendelsen af de fem ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Men han bruger ikke ordene »Mette Frederiksen« og »undersøgelse« i samme sætning, selvom Joachim B. Olsen spørger talrige gange.

Tidligere i år udkom den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, med bogen 'Spionchefen – erindringer fra celle 18', som rettede en skarp kritik mod regeringen.

Findsen, som er anklaget for at lække fortrolige oplysninger, skrev i bogen, at han og andre ledende personer i FE var blevet hjemsendt, selvom daværende forsvarsminister Trine Bramsen direkte sagde til ham, at han intet forkert havde gjort, men »hun skulle kunne tælle til 90.«

Det fik både Pape og Ellemann til at kræve en undersøgelse af både Bramsens rolle, men også statsministerens.

»Det spørgsmålet som vi har skrevet helt specifikt i regeringsgrundlaget, og som vi vil have besvaret, det er det der handler om, jamen var der usaglige hensyn i forbindelsen med hjemsendelsen af de her fem ledende medarbejdere i FE,« siger Jakob Ellemann-Jensen som svar på om hans stadig ønsker Mette Frederiksens rolle undersøgt.

Joachim B. Olsen spørger så igen, om det så også omfatter Mette Frederiksen. Men lige lidt hjælper det.

»Det må dem, der skriver kommissoriet, jo tage stilling til, og dem, der laver selve kommissionsarbejdet, jo vurdere,« siger Ellemann.

Herefter gentager Venstres formand sig selv.

»Det her det handler om at vi har skrevet i vores regeringsgrundlag, at vi skal undersøge: Var der usaglige hensyn ved hjemsendelsen af de her medarbejdere?« siger han og forklarer, at han nu slet ikke skal blande sig i, om sådan en undersøgelse omfatter statsministeren.

»Hvilken kreds, der bliver involveret, hvem der skal tilrettelægge de afhøringer af folk og så videre undervejs, det må og skal jeg ikke blande mig i,« siger han.

Betyder det så, at det skal undersøges om hun (Mette Frederiksen) havde en hånd med i spillet?

»Det betyder, at man skal undersøge, om der var usaglige hensyn,« siger Jakob Ellemann-Jensen.