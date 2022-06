Lyt til artiklen

Det er som om, nedturen for Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt ingen ende vil tage.

Tidligere på foråret opløste lokalforeningen i Hjørring sig selv.

For knap to uger siden forlod den politiske stjerne fra Aalborg, Kristoffer Hjort Storm, så partiet. Torsdag sagde fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer i Rebild farvel, og tirsdag er turen så kommet til Thisted.

»Det er al den her interne fnidder og personangreb i pressen, som gør, at vi kaster håndklædet i ringen,« siger Nina Røntved Krog, tidligere bestyrelsesformand i kommunen.

Hun har sammen med tre andre bestyrelsesmedlemmer meldt deres afsked i et brev, sendt til partisekretariatet, hvor de også forklarer deres kritikpunkter.

»Det var sagen med Kristian Thulesen Dahl, som blev kritiseret for ikke at møde op til valgfesten, som gjorde udfaldet. Det var bare så groft,« siger Nina Røntved Krog.

Men det er altså ikke den eneste anke fra de tidligere DFere i Thisted.

»Vi bliver ladt i stikken ude i lokalforeningerne. Det er umuligt at komme igennem. Jeg har sendt mails og sms'er til Christiansborg, men hører intet,« siger hun.

René Christensen (DF) anerkender, at partiet er udfordret, men er optimistisk på fremtiden.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Morten Messerschmidt.

Han ønsker dog ikke at udtale sig, men henviser til folketingsmedlem René Christensen, som var hurtig ved telefonen, men ikke kunne genkende kritikken.

»Jeg ved jo ikke, om der er nogle sms'er, som Morten Messerschmidt ikke har svaret på. Men vi har aldrig været tættere på lokalforeningerne, end vi er nu,« siger han.

Den udlægning giver den tidligere bestyrelsesformand i Thisted dog ikke meget for.

»De siger, at de vil inddrage os mere, men det er bestemt ikke det, vi oplever herude.«

»Der bliver ikke kommunikeret med os – der bliver nok kommunikeret mere med jer pressefolk,« siger hun.

Men du taler jo også med pressen nu – bidrager du så ikke til alt det her fnidder, du er så træt af?

»Jo. Det gør jeg. Vi ved godt, at vi er med til at skubbe til ilden nu. Men det er også et forsøg på at råbe folketingsgruppen op og få dem til at indse, der er et problem, som skal løses.«

Hvis det blev løst, kunne du så se dig melde dig tilbage ind i DF?

»Ja. det kunne jeg nok godt,« siger Nina Røntved Krog og afviser blankt, at hun og de andre tidligere medlemmer venter på et nyt parti fra Inger Støjbergs hånd.