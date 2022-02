Marie Krarup forlader Dansk Folkeparti i vrede over Morten Messerschmidt, som har været partiformand i en måned.

Det skriver hun på Facebook.

'DF har en formand, der lige nu står tiltalt for dokumentfalsk. Hvis han dømmes, vil det være helt uholdbart for et nationalkonservativt parti, der som en selvfølge går ind for lov og orden. Alligevel kan jeg som folketingsmedlem ikke få sikkerhed for, at formanden vil trække sig, hvis han dømmes for dokumentfalsk,' skriver hun.

Marie Krarup, der har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti i over ti år, er dermed det sjette medlem af folketingsgruppen, der forlader partiet i vrede i denne uge.

Marie Krarup har gentagne gange efterlyst en forsikring fra Messerschmidt om, at han vil gå af, hvis han igen bliver dømt i Meld- og Feld-sagen.

»Det har jeg ikke kunnet få et klart svar på, og jeg har ikke kunnet sove om natten, for jeg synes, det er så forkert at sætte os i en situation, hvor vi potentielt bare skal acceptere at have en formand, der har fået en dom. Det kan jeg simpelthen ikke være i,« siger hun til Berlingske.

Marie Krarup har været en af de største kritikere af Messerschmidt i formandskampen. Hun støttede i stedet Martin Henriksen, som tabte bragt og siden har forladt partiet.

»Han har mistet respekten blandt de fleste af dem, der er i folketingsgruppen, fordi han har undergravet og modarbejdet den ledelse, der har været indtil nu. Og vi har set i hans tid i Bruxelles, at han ikke har de store lederevner,« sagde hun i januar i minutterne, efter Morten Messerschmidt blev valgt til partiformand.

Marie Krarup ankommer, da Dansk Folkeparti holder gruppemøde på Christiansborg, tirsdag den 14. december 2021.

Men Marie Krarup forlader også partiet af en anden grund.

I torsdags udtalte hun sig i Jyllands-Posten om Putin og krigen i Ukraine. Her sagde hun, at »vi har et kulturelt fællesskab med Rusland«, og at NATO har begået gentagne fejl.

Det fik efterfølgende uroen til at sprede sig i partitoppen, hvor to medlemmer af hovedbestyrelsen, der har kompetence til at ekskludere medlemmer, forlangte, at Marie Krarups udtalelser om Rusland blev taget op på allerhøjeste plan.

Derfor vil Marie Krarup hellere stå frit, så hun ikke er bundet af DFs partilinje i forhold til Ruslands invasion i Ukraine, skriver hun på Facebook.

'DF's ledelse lader medlemmer af hovedbestyrelsen offentligt diskutere på Twitter, om jeg har brudt en partilinje angående Rusland og Ukraine, fordi jeg har udtalt, at ”vi har et kulturelt fællesskab med Rusland”. Det er svært at leve med en ledelse, der drøfter den slags offentligt uden overhovedet at kontakte mig og få uddybet mine udtalelser, skriver hun.

Da Morten Messerschmidt tiltrådte som formand 23. januar, havde DF en folketingsgruppe på 16 personer og var dermed det tredjestørste parti i Folketinget.

Men her en måneder efter er der kun 10 medlemmer tilbage, og partiet mister et plads en Folketingets ledelse og op mod 4 millioner kroner i offentlig støtte.

Først på ugen forlod Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Bent Bøgsted, Lise Bech og Hans Kristian Skibby Dansk Folkeparti. Alle støttede en anden kandidat end Messerschmidt til formandsposten.