»I dette tilfælde var vi ikke i tvivl om, at det rigtige var at hædre konkurrenten.«

Sådan siger Ekstra Bladets chefredaktør, Henrik Qvortrup, i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har traditionen tro uddelt Årets Victor, og denne gang er prisen altså gået til journalist og chef for gravergruppen på B.T. Jacob Friberg.

'Friberg, der er journalist og chef for gravergruppen på B.T., modtager prisen for sit utrættelige arbejde med at afdække sms-skandalen i Statsministeriet og mink-sagen,' skriver Ekstra Bladet.

Lige siden november 2020 har Jacob Friberg arbejdet på at belyse, hvad der skete de dage, hvor Mette Frederiksen ulovligt beordrede alle mink aflivet.

Jacob Friberg søgte aktindsigt i korrespondancen mellem to ministerier. Først uden held.

Efter ti måneders juridisk tovtrækkeri med Statsministeriet kunne B.T. i slutningen af oktober afsløre, at Mette Frederiksens særlige rådgiver, Martin Justesen, slettede en sms-samtale fra de centrale dage, hvor ansvaret for minkskandalen skulle placeres.

Det er det arbejde, der nu belønnes af Ekstra Bladet.



»Det ligger mig normalt fjernt at rose B.T., men æres den, der æres bør,« udtaler Henrik Qvortrup.

Victorprisen er opkaldt efter Ekstra Bladets chefredaktør Victor Andreasen og blev stiftet i 1980.



Prisen er efterfølgende givet til journalister, forfattere, fotografer og tegnere både inden for Ekstra Bladet og udenfor.

Fælles for prismodtagerne har været, at de virker i Victor Andreasens og Ekstra Bladets frække og anarkistiske ånd, skriver mediet.