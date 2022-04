Kan hemmelige pengemænd købe sig til indflydelse helt ind på Mette Frederiksens kontor?

Svaret burde være et rungende nej! Men alligevel nager en lille tvivl om kammerateri, når man ser på forløbet om en ny CO₂-afgift og klimasynderen Aalborg Portland.

En nordjysk virksomhed, som ligger i Mette Frederiksens valgkreds, og som S-formanden i øvrigt har fredet tilbage i 2018:

»Som aalborgenser kommer jeg til at hægte mig fast på Portland, før nogen får lov til at lukke det,« sagde hun.

Torsdag kom det frem, at cementfabrikken har støttet Socialdemokratiske kandidater økonomisk. Og den oplysning falder sammen med, at virksomheder som Aalborg Portland meget påfaldende har fået en kæmpe millionrabat i S-regeringens udspil til en ny CO₂-afgift.

Her skal man lige forstå, at Aalborg Portland udleder 2,2 millioner tons CO₂ om året – mere end ti gange så meget som nummer to på den sorte liste.

Tvivlen om nepotisme og kammerateri er ikke kun gift for Mette Frederiksens regering – det er også gift for selve det danske folkestyre.

Direktøren for Aalborg Portland kalder beskyldningerne om vennetjenester for »en misforstået diskussion«. Og der er sådan set heller ikke et eneste bevis for socialdemokratisk kammerateri.

Men sagen afslører alligevel et kæmpe problem i Danmark. Nemlig, at partier bag facaden arbejder med hemmelige pengeklubber og store sponsorer, der finansierer partiernes dyre valgkampe.

Med snedigt udtænkte finter formår partierne at omgås partistøtteloven og holde sponsoraterne bag lukkede døre, så befolkningen ingen indsigt kan få. Og det skaber netop mistanke om, at pengemænd og virksomheder med dybe lommer kan købe sig til politisk indflydelse.

Det skal stoppe nu! Åbn for de hemmelige donationer, kære partier. Hvis I alligevel intet har at skjule, så vil det kun fjerne spekulationen om pengeklubbernes skjulte magt.

Det brude være åbenlyst. Men alligevel ser vi gang på gang, at magtpartier som Socialdemokratiet, Venstre og Konservative afviser at åbne for partistøtten. Det er sjovt nok også de tre partier, som høster flest millioner i private bidrag.

Aalborg Portland-sagen er endnu et bevis på, at politikerne må vågne op. Afslør jeres pengekanaler, eller lev med mistænkeliggørelsen.

Hvad er vigtigst: Penge til jeres kampanger, eller tillid fra de vælgere, der sender jer på tinge?