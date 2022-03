Det kan være slut med at støde på tilbud på flæskesteg til 20 kroner kiloet.

I hvert fald hvis det står til EU-Kommissionen, som på torsdag vil sende et forslag om oplagring af svinekød til afstemning.

Hvis det kommer igennem, vil det sende priserne på svinekød i Danmark i vejret, fremgår det af et nyt notat til Folketingets Europaudvalg.

Fødevareminister Rasmus Prehn kalder EU-forslaget for 'problematisk'.

»Det her bærer præg af at være tænkt før krigen i Ukraine. Det kommer på et meget uheldigt tidspunkt, hvor fødevarepriserne i forvejen stiger kraftigt, og derfor er det på ingen måde noget, Danmark kan støtte,« siger Rasmus Prehn til B.T.

Årsagen til EUs tiltag mod lige præcis svinekød er, at priserne på flæskesteg, koteletter og flæskefars har været rekordlave det seneste års tid.

Derfor vil EU give slagterier støtte til at lægge en bestemt mængde kød på lager og dermed presse prisen op.

Men timingen fra EU-Kommissionen kunne ikke være værre. På grund af krigen i Ukraine spår flere økonomer, at prisen på kød – herunder svinekød – vil stige voldsomt alene på grund af krigen.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn under præsentation af grønt landbrugsudspil på et pressemøde på Københavns Universitet, Tåstrup Campus 28. april 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn under præsentation af grønt landbrugsudspil på et pressemøde på Københavns Universitet, Tåstrup Campus 28. april 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er overbevist om, at vi kommer til at se prisstigninger på fødevarer over en bred kam. Den største stigning kommer vi til at se på kødet, hvor vi ligefrem kan se frem til en fordobling af priserne senere på året. Så hvis du har en stor fryser, skal du nok se at få den fyldt op,« siger Palle Jakobsen, markedsanalytiker hos Agrocom.dk, til TV 2 Fyn.

Danmark har længe været mod EUs indgreb i svineproduktionen. Men i regeringsnotatet står, at 'en lang række andre medlemslande' ventes at stemme for. Dermed er det langtfra utænkeligt, at privat lagring af svinekød i EU bliver virkelighed i en nær fremtid.

»Problemet er, at det vil medføre stigende efterspørgsel på korn og foder. Og det er netop en mangelvare lige nu, fordi meget af det kommer fra Ukraine og Rusland,« siger Rasmus Prehn.

Ifølge spritnye tal fra Danmarks Statistik er fødevarepriserne steget med 5,7 procent i februar sammenlignet med samme måned sidste år.

Hvad vil regeringen gøre ved de stigende fødevarepriser?

»I første omgang vil vi sikre os, at vi stadig kan procedure fødevarer, selvom Putin skulle lukke for gassen. Jeg har for eksempel lige besøgt et slagteri, som bruger gas meget aktivt i deres produktion. De skal have hjælp til at omstille til andre energikilder, så de ikke er afhængig af russisk gas for at producere svinekød,« siger Rasmus Prehn.

Men I har ikke andre tiltag på tegnebrættet for at afdæmpe de høje fødevarepriser?

»Lige nu handler det først og fremmest om forsyningssikkerhed. Men prisstigningerne har selvfølgelig regeringens bevågenhed,« siger han.