Præsident Volodymyr Zelenskyjs tale til Folketinget gjorde ikke bare stort indtryk på de mange fremmødte danske politikere.

Den har også sået i tvivl hos flere borgerlige partiledere, der nu kraftigt opfordrer til, at Danmark går i front og skærper egne sanktioner over for Rusland.

»Vi køber stadigvæk stort ind af russisk gas, fordi det ville gøre for ondt på dansk økonomi at stoppe fra den ene dag til den anden. Der skal vi til at overveje, om vi ikke skal påtage os den smerte for virkelig at skade den russiske krigsindsats her og nu,« lyder det fra Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh.

»Jeg begynder at være i tvivl om, hvorvidt vi stiller os på den forkerte side af historien. Jeg er med på, at det også gør ondt på os selv. Men det ville kunne gøre en forskel i Ukraine i morgen og ikke om mange måneder,« tilføjer han.

Han bakkes op af Nye Borgerliges Pernille Vermund.

Folketingets medlemmer overværer den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, holde tale via et videolink, i Landstingssalen på Christiansborg tirsdag den 29. marts 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Folketingets medlemmer overværer den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, holde tale via et videolink, i Landstingssalen på Christiansborg tirsdag den 29. marts 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi må og skal gøre mere nu, og Danmark bør gå foran. Mens vi diskuterer, bliver den ukrainske civilbefolkning tæppebombet af russisk artilleri. Vi skal ramme Putin hårdere. Derfor skal vi lukke for russisk gas,« siger hun til B.T.

Fra i morgen?

»Ja, og i virkeligheden burde det være fra i går. Det er helt vanvittigt, at vi er nået hertil,« siger Vermund, der desuden opfordrer til, at regeringen omstøder beslutningen om at lukke danske gasfelter.

»Dilemmaet er jo, at vi er med til at finansiere Putins krigsmaskine. Det er også det, Zelenskyj siger i sin tale: Hvis ikke vi lukker for gassen og olien til Europa, så er vi med til at finansiere den krig, som hans befolkning lider under lige nu. Vi vil stoppe ham hårdt her og nu, så det ikke trækker ud i måneder eller år.«

Både Vermund og Vanopslagh Begge opfordrer samtidig til, at Danmark skal skrue gevaldigt op for våbenleverancerne til den ukrainske hær, ligesom de øvrige økonomiske sanktioner i forhold til Ruslands elite bør skærpes.

I sin tale til Folketinget takkede den ukrainske præsident flere gange Danmark for at være en af lederne i EU, der har presset på for flere sanktioner.