»Vi er bekymrede for denne mands indflydelse.«

Sådan lyder det i et brev, som 856 folk fra film- og teaterbranchen – heriblandt flere store kendte navne – har skrevet til Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.

Det skriver TV 2.

Baggrunden for brevet skal findes i, at Løkke i en video natten til tirsdag meddelte, at partiets ledelse i enighed med folketingsmedlemmet Jon Stephensen har besluttet, at Stephensen går på selvbetalt orlov frem til 3. oktober, når næste folketingsår starter.

Arkivfoto af Jon Stephensen (M). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Arkivfoto af Jon Stephensen (M). Foto: Mads Claus Rasmussen

Det sker efter en sag, hvor Jon Stephensen har sendt upassende beskeder til en 19-årig partifælle fra ungdomspartiet Unge Moderater.

Tidligere har også TV 2 beskrevet, hvordan Stephensen ifølge en lang række kilder fra teaterbranchen, som Stephensen var en del af i mange år, skabte et ubehageligt arbejdsmiljø med trusler, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd i sin tid på teatret Aveny-T, hvor Stephensen var direktør.

I brevet, som er adresseret til Løkke og resten af Moderaternes ledelse, skriver de 856 kulturfolk – heriblandt skuespillerne Lars Mikkelsen, Anette Støvelbæk, Emma Sehested Høeg og Ditte Hansen og sangeren Pernille Rosendahl – at de ikke mener, Stephensen er i stand til at varetage sin post som kulturordfører.

»Vi er bekymrede for denne mands indflydelse. Der er tale om et menneske, der i rollen som kulturordfører for eksempel må forventes at skulle rådgive kulturministeren i udpegningen af bestyrelseskandidater til statslige institutioner,« lyder det eksempelvis, skriver TV 2.

Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen (M), har før et gruppemøde tirsdag sat nogle ord på brevet, skriver Ritzau:

»Det viser jo sagens alvor, det er jo en helt uacceptabel adfærd, der har været tale om her,« siger han.

Blandt underskriverne af brevet finder man blandt andre instruktører, koreografer, lydteknikere, scenografer, producenter, kommunikationsansatte og forestillingsledere.