67-årige Hans Toft er én af de pensionister, der kan se frem til at få 5000 kroner ekstra i lommen af regeringen som kompensation for de eksploderende udgifter til el, varme og fødevarer.

Men den pensionerede odenseaner er alt andet end imponeret over Mette Frederiksens redningskrans til de fattigste pensionister.

»Det forslår jo som en skrædder i helvede. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det et latterligt hold kæft-bolsje,« lyder den umiddelbare reaktion.

Hans Toft, der bor alene, fortæller, at han i gennemsnit får 10.000 kroner udbetalt i ydelse om måneden.

Når huslejen er betalt og regningerne skaffet af vejen, så er der ikke alverden tilbage »til alt det, der også skal til«, forklarer han.

»Selv med sådan et engangsbeløb, så står priserne jo ikke stille. De siger jo alle sammen, at det bare bliver ved med at stige. Det rækker jo ikke nogen steder.«

Som eksempel nævner Hans Toft, at alene hans elregning er fordoblet fra 1500 til 3000 kroner for andet kvartal.

»Hvis det fortsætter på den her måde, så kan jeg ikke betale mine regninger til sidst. Jeg sparer, alt hvad jeg kan i øjeblikket, men det ser ikke godt ud i forvejen,« siger han fortvivlet.

Er det ikke en smule forkælet at forvente, at regeringen kommer løbende med en check hver måned?

»Det synes jeg faktisk ikke. Men jeg mener jo, at man burde gøre noget for alle. Fjern da nogle af alle de der afgifter, der alligevel fylder pænt på regningerne. Det vil da hjælpe alle,« svarer Hans Toft.

Det er ikke kun ham, der vejer regeringens hjælp til nødlidende pensionister for let. Også regeringens støttepartier vil udvide støtten til flere samfundsgrupper.

»Det er oplagt at hjælpe dem, som ikke kan arbejde mere, men som er på en overførsel som pension, førtidspension eller kontanthjælp, hvor vi jo kan se, at niveauerne ikke bliver reguleret efter pris- og lønudviklingen,« siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

Til DR siger SF-formand Pia Olsen Dyhr, at også studerende på SU burde få en engangscheck på 2000 kroner.

De Radikale, der er meget skeptiske over for regeringens finansiering af redningskransen til pensionisterne, opfordrer også til, at man tænker på de mange børnefamilier, der kæmper med de stigende priser.

Regeringen finansierer den ekstra ældrecheck ved at øge det offentlige underskud for indeværende år.

De borgerlige partier har igennem længere tid presset på for at fjerne de mange forskellige energiafgifter, så man på mere permanent vis mindsker de stigende regninger.

Men politikerne skal skynde sig, så man ikke ender med forsinkelser, som man så det med den omstridte varmecheck, mener Hans Toft – den bliver nemlig først udbetalt efter sommerferien til lavindkomsthusstande.

»Regeringen skulle tænke sig lidt bedre om og rubbe neglene. Gør det nu hurtigt, og gør det på en måde, der hjælper alle, der kæmper med regningerne. Ikke bare mig,« slutter han.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet fik 290.000 danskere udbetalt ældrecheck i 2021. Den gennemsnitlige check lå sidste år på 16.400 kroner.